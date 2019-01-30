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إنتخاب نوّاب رئيس بلدية أم الفحم
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وادي عارة

إنتخاب نوّاب رئيس بلدية أم الفحم وتوزيع مهام اللجان والممثلين ضمن جلسة خاصة

عُقد مساء أمس الثلاثاء جلسة خاصّة في مبنى بلدية أم الفحم، لتعيين نواب رئيس البلدية وتحديد مهامهم وصلاحياتهم


صور من الجلسة

إفتتح الجلسة رئيس بلدية أم الفحم د.سمير صبحي مرحبًا باعضاء البلدية واكّد على أهمية التعاون والعمل المشترك

عُقد مساء أمس الثلاثاء جلسة خاصّة في مبنى بلدية أم الفحم، لتعيين نواب رئيس البلدية وتحديد مهامهم وصلاحياتهم، إضافة إلى توزيع اللجان. وإفتتح الجلسة رئيس بلدية أم الفحم د.سمير صبحي مرحبًا باعضاء البلدية واكّد على أهمية التعاون والعمل المشترك لمصلحة المدينة وأهلها.

هذا، وتم خلال الجلسة إنتخاب وتعييّن نوّاب رئيس بلدية أم الفحم، وايضاً تم إنتخاب ممثلي البلدية في عدد من المؤسسات الرسمية. وتم تعيين المهام والمناصب وفق الآتي:
- انتخاب عضو المجلس البلدي المهندس زكي محمد اغبارية - نائباً وقائماً بأعمال رئيس البلدية مقابل راتب.

- منح المهندس زكي محمد اغبارية صلاحيات رئيس البلدية في ملف الهندسة.

- إنتخاب عضو المجلس البلدي المحامي علي عدنان جبارين - نائباً لرئيس البلدية مقابل راتب.

- منحّ المحامي علي عدنان جبارين صلاحيات رئيس البلدية في ملف البيئة وتحسين وجهّ المدينة.

- إنتخاب عضو المجلس البلدي د.علي خليل جبارين نائباً لرئيس البلدية بدون راتب.

- منحّ د.علي خليل جبارين صلاحيات رئيس البلدية في ملف المعارف.

- منحّ عضو المجلس البلدي المحاسب زياد إبراهيم أبو شقرة صلاحيات رئيس البلدية في ملف المالية والموارد البشرية.

- منحّ عضو المجلس البلدي د.محمد نجيب محاميد صلاحيات رئيس البلدية في ملف الرفاه الاجتماعي، على أن تُحدد صلاحيات عضو المجلس البلدي السيد فاروق عوني محاجنة لاحقاً.

- إنتخاب عضو المجلس البلدي السيد رامز محمود جبارين رئيساً للجنة العطاءات (المناقصات).

- إنتخاب ممثلي البلدية في مجلس عام سلطة صرف مياه الاودية – الشارون، وهم عضو المجلس البلدي المهندس إياد أحمد حاج فرح، المهندس كارم محمود محاميد، وقائم بالأعمال السيد محمد رباح إغبارية.

- ممثل البلدية في لجنة التنظيم والبناء اللوائية - حيفا عضو البلدية المهندس زكي محمد إغبارية.

- ممثل البلدية في شركة اتحاد مياه وادي عارة السيد جمال محمد محاميد.

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إنتخاب نوّاب رئيس بلدية أم الفحم
عُقد مساء أمس الثلاثاء جلسة خاصّة في مبنى بلدية أم الفحم، لتعيين نواب رئيس البلدية وتحديد مهامهم وصلاحياتهم

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