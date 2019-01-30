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الرملة: اصابة فتى جراء تعرضه للطعن
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مدن الساحل

اصابة فتى (15 عامًا) بجراح متوسطة جراء تعرضه للطعن في الرملة

بحسب التحقيقات الأولية فإن خلفية الحادث جنائية بحيث شرعت الشرطة بتقصي مزيد من الحقائق وجمع الادلة

افاد الناطق بلسان الشرطة في بيانٍ عممه على وسائل الإعلام:"ان فتى يبلغ من العمر 15 عامًا نقل على يد الطواقم الطبية الى مستشفى اساف هروفيه وهو مصاب بجراح متوسطة جراء تعرضه للطعن في شارع مسادا بالرملة". وبحسب التحقيقات الأولية فإن خلفية الحادث جنائية بحيث شرعت الشرطة بتقصي مزيد من الحقائق وجمع الادلة والإفادات من اجل التوصل الى مشتبهين.

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