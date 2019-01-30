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سخنين: شادي خلايلة داخل الائتلاف البلدي
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سخنين والمنطقة

سخنين: المحامي شادي خلايلة ينفصل عن المعارضة ويتفق مع أبو ريا لدخول الائتلاف البلدي

أعلن المحامي شادي خلايلة انفصاله عن مجموعة الثمانية التي شكلت كتلة معارضة داخل المجلس البلدي في سخنين مؤخرا


خلايلة وأبو ريا في مبنى بلدية سخنين اليوم

حضر خلايلة اليوم الأربعاء الى مبنى بلدية سخنين واجتمع مع رئيس البلدية الدكتور صفوت ابوريا وممثلي القوائم الحليفة

أعلن المحامي شادي خلايلة انفصاله عن مجموعة الثمانية التي شكلت كتلة معارضة داخل المجلس البلدي في سخنين مؤخرا، وقد حضر خلايلة اليوم الأربعاء الى مبنى بلدية سخنين واجتمع مع رئيس البلدية الدكتور صفوت ابوريا وممثلي القوائم الحليفة واتفق على التوقيع على اتفاقية الائتلاف في المجلس البلدي.
الدكتور صفوت ابوريا شكر المحامي خلايلة على هذه الخطوة التي تدل على أنّ "المصلحة العليا لسخنين فوق أي مصلحة"، وقال:"سوف نعمل سويا لما فيه مصلحة سخنين وأهلها"، كما دعا باقي الأعضاء الى الدخول في الائتلاف البلدي للعمل سويا لمصلحة سخنين وأهلها.

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سخنين: شادي خلايلة داخل الائتلاف البلدي
أعلن المحامي شادي خلايلة انفصاله عن مجموعة الثمانية التي شكلت كتلة معارضة داخل المجلس البلدي في سخنين مؤخرا

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