تجدد المواجهات بين الشرطة والمواطنين في قلنسوة خلال تظاهرة احتجاجية على هدم البيوت

فيديو وصور من التظاهرة
يشارك في المظاهرة اصحاب البيوت المهددة بالهدم ونشطاء الذين اكدوا على أنّهم لن يتوقفوا عن النضال من اجل الدفاع عن البيوت المهددة بالهدم
يتظاهر العشرات من سكان قلنسوة على مدخل المدينة احتجاجًا على سياسة هدم البيوت وتشريد العائلات بحجة البناء غير المرخص، وسط تواجد كبير لقوات الشرطة الخاصة.
وأفادت مراسلتنا أنّه تمّ اغلاق الشارع الرئيسي خلال التظاهرة، كما تشهد المظاهرة مواجهات بين المواطنين وقوات الشرطة وحرس الحدود.
ويشارك في المظاهرة اصحاب البيوت المهددة بالهدم ونشطاء الذين اكدوا على أنّهم لن يتوقفوا عن النضال من اجل الدفاع عن البيوت المهددة بالهدم. كما اشار المشاركون الى انه ستكون هنالك خطوات تصعيدية في حال ولم يتم ابطال اوامر الهدم.
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