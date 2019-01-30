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إنجازات رياضيّة للكليّة الأرثوذكسيّة حيفا
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حيفا والمنطقة

إنجازات رياضيّة للكليّة الأرثوذكسيّة حيفا في مسابقات ألعاب القوى

شارك منتخب الكليّة الأرثوذكسيّة العربيّة لألعاب القوى في المسابقات التي جرت بين المدارس


صور من المسابقة

أحرز منتخب المدرسة إحدى عشر ميدالية بين ذهبيّة، وفضيّة وبرونزيّة، كما حصد المرتبة الثّانية بين مدارس حيفا جميعًا 

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن الكليّة الأرثوذكسيّة العربيّة في حيفا، جاء فيه ما يلي:"شارك منتخب الكليّة الأرثوذكسيّة العربيّة لألعاب القوى في المسابقات التي جرت بين المدارس في نافي شانان في حيفا بتاريخ 2019/1/29. أحرز المنتخب إحدى عشر ميدالية بين ذهبيّة، وفضيّة وبرونزيّة، كما حصد المرتبة الثّانية بين مدارس حيفا جميعًا وتأهلّ بذلك للبطولة القطريّة في ألعاب القوى التي ستجري الشّهر القادم".
وتابع البيان:"شارك المنتخب خلال المسابقة في فروع ألعاب القوى التّالية: قذف الكرة الحديديّة، والقفز العاليّ، والقفز العريض، وسباق المائة متر، وسباق المواصلات، وركض 1500 متر للبنين وَ 800 متر للبنات. منتخب البنات مكوّن من الطّالبات: رغد شرفي، مادلين دراوشة، علا حدّاد، هديل فشافشة، لين سروجي، كرين زيدان، ريان حواشي، جوان محمّد، آلاء يونس وليان مصاروة. منتخب الطّلّاب مكوّن من الطّلّاب: مارسيل خوري، جواد حبيشي، محمّد درويش، ورد قعدان، نيل مرعي، سامح يونس، رازي الأشهب، وعمرو كبها"، إلى هنا البيان.

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