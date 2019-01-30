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اكسال: الزهراوي تستضيف ب. سليم زاروبي
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الناصرة والقضاء

مدرسة اكسال الاعدادية الزهراوي تستضيف البروفيسور سليم زاروبي

استضافت مدرسة الزهراوي الاعدادية يوم الخميس الماضي البروفيسور سليم زاروبي العالِم في موضوع الفيزياء


خلال الاستضافة

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مدرسة اكسال الاعدادية جاء فيه ما يلي: "ضمن الفعاليات والمحاضرات التي تقوم بها جمعية المرام للعلوم والمدرسة، استضافت "مدرسة الزهراوي الاعدادية" يوم الخميس الماضي البروفيسور "سليم زاروبي" العالِم في موضوع الفيزياء الفلكية وعلم الكون ،في زيارة لمدرسة الزهراوي حيث قام بزيارة لمختبر الروبوتيكا في المدرسة، وتلقى شرحًا وافيًا عن المسيرة التعليمية التي يمر بها الطالب في هذا المجال، ثم ألقى محاضرة علمية شيقة عن علم الكون لطلاب القيادة العلمية من الصفوف الثامنة والتاسعة من الزهراوي بالإضافة إلى اهالي الطلاب وطاقم الهيئة التدريسية".
واختتم البيان: "وفي تعقيبه أكد الاستاذ "سعيد دراوشة" مدير المدرسة: "إنّ اهمية هذه الفعاليات تأتي من اجل تطوير مهارات قيادية علمية لدى الطلاب، وان كشفهم على علمائنا تأتي من اجل دعم مسيرتهم التعليمية. وفي النهاية قدم شكره للبروفيسور سليم وللطاقم الداعم لهذه الفعاليات" إلى هنا نصّ البيان.

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اكسال: الزهراوي تستضيف ب. سليم زاروبي
استضافت مدرسة الزهراوي الاعدادية يوم الخميس الماضي البروفيسور سليم زاروبي العالِم في موضوع الفيزياء

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