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افتتاح اول نادي نسائي في طمرة الزعبية
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قرى المرج

افتتاح اول نادي نسائي في بلدة طمرة الزعبية

افتتحت نساء قرية طمرة الزعبية اليوم الأربعاء اول نادي نسائي يضم نساء القرية من مختلف الأعمار لأول مرة في تاريخ القرية


خلال الحفل الافتتاحي

افتتحت موجهة المجموعات والكاتبة مها سلفيتي اللقاء الأول بعنوان  "طريقك نحو لنجاح" بحضور عدد كبير من نساء وصبايا القرية 

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن موجهة المجموعات مها سلفيتي، جاء فيه:"افتتحت نساء قرية طمرة الزعبية اليوم الأربعاء اول نادي نسائي يضم نساء القرية من مختلف الأعمار لأول مرة في تاريخ القرية".

وتابع البيان:"وافتتحت موجهة المجموعات والكاتبة مها سلفيتي اللقاء الأول بعنوان  "طريقك نحو لنجاح" بحضور عدد كبير من نساء وصبايا القرية اللواتي عبرن عن تعطشهن لمثل هذه النشاطات.وتطرقت اللقاء الى قصص نجاح..وفعاليات عملية ونقاشات اختتاما ببرنامج عملي يوصل الى النجاح وازدادت فقرات اللقاء تألقا بمشاركة فاعلة من النساء واطلقت النساء في نهاية اللقاء بالونات القوة التي عبرت عن مدى اصرارهن على تحقيق النجاح واثبات الذات.وتحدثت صاحبة فكرة النادي المربية الفاضلة تغريد زعبي عن الصعوبات التي واجهت نساء القرية حتى خرجت الفكرة الى النور ونهت الى وجود الكثير من البرامج والنشاطات والرحلات التي تتنظر نساء القرية. وانتهى اللقاء بشعار "معا وبقدراتنا نقفز نحو القمة"، إلى هنا البيان.

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