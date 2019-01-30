مصرع عامل (43 عامًا) جرّاء سقوطه عن ارتفاع 11 طابقًا في الخضيرة



صورة من المكان/تصوير: ايحود هتسلاه דוברות איחוד הצלה

الطواقم الطبيّة اضطرت الى اقرار وفاة العامل في المكان

لقي عامل في الأربعينات مصرعه عصر اليوم الأربعاء جرّاء سقوطع عن راتفاع 11 طابقًا في ورشة بناء بمدينة الخضيرة. وأفاد الناطق بلسان شرطة اسرائيل إنّه:"تمّ استلام بلاغ في الشرطة حول الحادث، حيث باشرت الشرطة التحقيقات مع الاشارة الى أنّ الحديث يدور حول عامل أجنبي من الصين يبلغ من العمر 43 عامًا"، بحسب الشرطة.

من جهته، أوضح الناطق بلسان نجمة داودد الحمراء أنّ:"طواقم الاسعاف التابعة للمؤسسة وصلت إلى مكان حادث العمل واضطرت الى اقرار وفاة العامل في المكان"، كما ورد في البيان.

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