مسلسل ما فيي يحقق نجاحًا كبيرًا

شارة مسلسل “ما فيي” من كلمات وألحان وتوزيع المؤّلف الموسيقي السوري إياد الريماوي
منذ أن بدء عرض مسلسل “ما فيي” بطولة النجم السوري معتصم النهار والجميلة فاليري أبو شقرا، وهو أحد المواضيع التي تحتلّ الصدارة على مواقع التواصل الاجتماعي كافة. واحتلّت هذه المرّة، شارةُ المسلسل المركزَ الأوّل عبر تطبيق “أنغامي”، إذ حققت أعلى نسبة استماع ضمن سباق الأغنيات في لبنان لهذا الأسبوع. وفازت شارة المسلسل بالمرتبة الأولى بعد النجاح الكبير الذي يحققه “ما فيي” منذ انطلاق عرضه في بداية الشهر الجاري. شارة مسلسل “ما فيي” من كلمات وألحان وتوزيع المؤّلف الموسيقي السوري إياد الريماوي.
تدور أحداث المسلسل حول قصّة حبّ تجمع بين “ياسما” التي تجسد شخصيتها فاليري أبو شقرا و”فارس” ويلعب دوره معتصم النهار وسط الكثير من الأحداث المشوّقة. الجدير ذكره أن العمل من كتابة كلوديا مارشليان، إخراج رشا شربتجي، وإنتاج شركة “الصبّاح إخوان” لمالكها صادق الصبّاح.
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