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كل العرب فنانين فن عربي ما الذي يجمع ناصيف زيتون وماريتا الحلاني؟

فنانين

ما الذي يجمع ناصيف زيتون وماريتا الحلاني؟
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ديو المشاهير يجمع ناصيف زيتون وماريتا الحلاني

يستقبل برنامج ديو المشاهير بموسمه الثالث هذا الاحد، 3 شباط/فبراير مجموعة من الفنانين

“ديو المشاهير” اخراج كميل طانيوس، تقديم الاعلامية انابيلا هلال، انتاج ناي نفاع ورمزي نصر

يستقبل برنامج ديو المشاهير بموسمه الثالث هذا الاحد، 3 شباط/فبراير مجموعة من الفنانين وهم ناصيف زيتون، ماريتا الحلاني، هُمام وهادي ضو وذلك لأحياء البرايم العاشر من البرنامج الترفيهي المميز، الذي يعرض عبر شاشة MTV .

وكانت مقدمة نشرات الطقس الين برمانا قد غادرت الاسبوع الماضي بعدما حصلت على أقل نسبة تصويت ومنحت مبلغ 6000 دولار اميركي الى مؤسسة الصليب الاحمر. ويستمر كل من الوليد الحلاني، ليليان نمري، عباس جعفر، فاليري ابو شقرا، طوني بارود، دوللي عياش في المنافسة، فمن سيخرج هذا الاسبوع؟

“ديو المشاهير” اخراج كميل طانيوس، تقديم الاعلامية انابيلا هلال، انتاج ناي نفاع ورمزي نصر.

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ديو المشاهير ناصيف زيتونماريتا الحلاني
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