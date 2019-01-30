مايا دياب تثير ضجة: بدون مكياج وفوتوشوب

مايا دياب نشرت الصور وعلّقت بالقول "من دون فوتوشوب من دون فيلتر من دون ماكياج"
أثارت النجمة اللبنانية مايا دياب ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها صورًا من احدث جلسة تصوير خضعت لها لصالح مجلّة BAZAAR العالمية بنسختها العربية.
وفي التفاصيل، أقدمت مايا دياب على خطوة جريئة جداً من خلال الخضوع لجلسة تصوير بدون مكياج أو فوتوشوب والإبتعاد عن أي تقنية لتحسين الصور. وكشفت النجمة أيضاً أنها لم تعتمد أي فيلتر لإخفاء العيوب، فبدت على غلاف المجلة على طبيعتها وعلّقت على المنشور كاتبةً:"من دون فوتوشوب من دون فيلتر من دون ماكياج".
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