اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب فنانين فن عربي مايا دياب تثير ضجة: بدون مكياج وفوتوشوب

فنانين

مايا دياب تثير ضجة: بدون مكياج وفوتوشوب
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
سماء صافية
13

حيفا
سماء صافية
13

ام الفحم
سماء صافية
14

القدس
سماء صافية
16

تل ابيب
سماء صافية
16

عكا
سماء صافية
13

راس الناقورة
سماء صافية
14

كفر قاسم
سماء صافية
16

قطاع غزة
سماء صافية
14

ايلات
سماء صافية
20
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

مايا دياب تثير ضجة: بدون مكياج وفوتوشوب

أثارت النجمة اللبنانية مايا دياب ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها صورًا من احدث جلسة تصوير خضعت لها


مايا دياب نشرت الصور وعلّقت بالقول "من دون فوتوشوب من دون فيلتر من دون ماكياج"

أثارت النجمة اللبنانية مايا دياب ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها صورًا من احدث جلسة تصوير خضعت لها لصالح مجلّة BAZAAR العالمية بنسختها العربية.

وفي التفاصيل، أقدمت مايا دياب على خطوة جريئة جداً من خلال الخضوع لجلسة تصوير بدون مكياج أو فوتوشوب والإبتعاد عن أي تقنية لتحسين الصور. وكشفت النجمة أيضاً أنها لم تعتمد أي فيلتر لإخفاء العيوب، فبدت على غلاف المجلة على طبيعتها وعلّقت على المنشور كاتبةً:"من دون فوتوشوب من دون فيلتر من دون ماكياج".

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
مايا دياب صور مايا دياب بدون مكياج
إنتخاب نوّاب رئيس بلدية أم الفحم
عُقد مساء أمس الثلاثاء جلسة خاصّة في مبنى بلدية أم الفحم، لتعيين نواب رئيس البلدية وتحديد مهامهم وصلاحياتهم

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
زياد شليوط
هاني الدعقة الطلائعي/ بقلم: زياد شليوط
عادل عامر
نحو مجلس الجبهة/ بقلم: عادل عامر
أحمد عارف لوباني
الأمور تقاس بخواتيمها/ بقلم: أحمد عارف لوباني
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab