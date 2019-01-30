اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب فنانين فن عربي ماغي بوغصن تلاقي محبيها في الاردن

فنانين

ماغي بوغصن تلاقي محبيها في الاردن
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غائم جزئ
18

حيفا
غائم جزئ
18

ام الفحم
سماء صافية
18

القدس
سماء صافية
19

تل ابيب
سماء صافية
19

عكا
غائم جزئ
18

راس الناقورة
غائم جزئ
18

كفر قاسم
سماء صافية
19

قطاع غزة
سماء صافية
18

ايلات
سماء صافية
24
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

النجمة اللبنانية ماغي بوغصن تلاقي محبيها في الاردن

اعلنت الممثلة ماغي بوغصن عن اطلاق فيلمها تايم اوت في الاردن عبر فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على انستغرام

ماغي ستلتقي الجمهور الاردني في عمان وتحديداً في تاج مول – تاج سينما بتاريخ 1 شباط/فبراير المقبل

اعلنت الممثلة ماغي بوغصن عن اطلاق فيلم ها "تايم اوت" في الاردن عبر فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام. واشارت ماغي في الفيديو الى انها ستلتقي الجمهور الاردني في عمان وتحديداً في تاج مول – تاج سينما بتاريخ 1 شباط/فبراير المقبل. وأكدت ماغي الى انها متشوقة جداً للقاء “احلى ناس في الاردن”.

نذكر ان فيلم “تايم اوت” بطولة ماغي بوغصن ويورغو شلهوب وباقة من الممثلين كتابة كلود صليبا، اخراج رامي حنا وانتاج شركة “ايغيل فيلمز”. ويحقق الفيلم نجاحاً كبيراً في صالات السينما منذ طرحه بتاريخ 20 كانون الاول الفائت.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
النجمة ماغي بوغصن الاردن
اكسال: الزهراوي تستضيف ب. سليم زاروبي
استضافت مدرسة الزهراوي الاعدادية يوم الخميس الماضي البروفيسور سليم زاروبي العالِم في موضوع الفيزياء

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
أحمد عارف لوباني
الأمور تقاس بخواتيمها/ بقلم: أحمد عارف لوباني
سهاد كبها
اليوم العالمي لدعم حقوق الفلسطينيين: سهاد كبها
عيساوي فريج
أنتم تقسمون الولاء للكنيست/ عيساوي فريج
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab