اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب المغار والقضاء السلطات المحلية اخبار المجالس طرعان: اخلاء مبنى المجلس المحلي بعد العثور على قنبلة

السلطات المحلية

طرعان: اخلاء مبنى المجلس المحلي بعد العثور على قنبلة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غائم جزئ
18

حيفا
غائم جزئ
18

ام الفحم
غائم جزئ
18

القدس
سماء صافية
19

تل ابيب
سماء صافية
19

عكا
غائم جزئ
18

راس الناقورة
غائم جزئ
18

كفر قاسم
سماء صافية
19

قطاع غزة
سماء صافية
21

ايلات
سماء صافية
24
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
المغار والقضاء

طرعان: اخلاء مبنى المجلس المحلي بعد العثور على قنبلة واعلان الاضراب

قامت قوات الشرطة بعد ظهر اليوم الاربعاء، بتفكيك قنبلة وضعت على مدخل مبنى المجلس المحلي في طرعان. وتم اخلاء الموظفين والمواطنين

مجلس طرعان في بيانه:

ينظر المجلس المحلي الى هذا الأمر ببالغ الخطورة، ويرى به تجاوزاً لجميع الخطوط الحمراء، خاصة بعد تعرض المجلس لإطلاق رصاص وكذلك سيارات موظفي المجلس

قامت قوات الشرطة بعد ظهر اليوم الاربعاء، بتفكيك قنبلة وضعت على مدخل مبنى المجلس المحلي في طرعان. وتم اخلاء الموظفين والمواطنين من المكان. حتى الانتهاء من التفكيك. وقام رئيس المجلس مازن عدوي باعلان الاضراب اليوم وغدا في المجلس ومظاهرة ضد العنف يوم الجمعة بعد صلاة الظهر .

هذا وجاء في بيان مجلس طرعان المحلي: "يدين مجلس طرعان المحلي بشدة، وضع قنبلة بين بنايتي المجلس، بالقرب من قسم الهندسة، حيث هرعت الشرطة وخبير المتفجرات اليوم الأربعاء، الى المكان وتم تفجيرها بعد إخلاء المجلس من الموظفين".

وأضاف البيان "وينظر المجلس المحلي الى هذا الأمر ببالغ الخطورة، ويرى به تجاوزاً لجميع الخطوط الحمراء، خاصة بعد تعرض المجلس لإطلاق رصاص وكذلك سيارات موظفي المجلس، وانتهاك للأملاك والمباني العامة واعتداءات شملت أعمال تخريب خلفت اضراراً جسيمة.  بحمد الله ولطفه القنبلة لم تنفجر قبل اكتشافها، ونحمد الله أولاً على سلامة الجميع، ونناشد أصحاب الضمائر الحية والجميع من كافة العائلات والجهات والانتماءات، فطرعان عائلة واحدة كبيرة، إلى وقفة رجل واحد وشجب واستنكار هذه الأعمال، قبل وقوع كارثة. نحن مستمرون في مسيرة العمران والتطوير ولن نسمح لمثل هذه الأعمال أن تزعزع أمن وسلامة المواطنين، وعلينا جميعا التكاتف لنحافظ على طرعان آمنة وسالمة ونضع حداً لهذه الأعمال".
واختتم البيان: "رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي قال: "حتى لو هاجمونا بالمجنزرات والطائرات والمدافع سنبقى صامدين في المجلس المحلي، بلطف من الله لم تقع اصابات هذه المرة لكن الى متى سيستمر هذا الوضع؟. هذه الاعمال لن تثنينا عن الاستمرار في خدمة أهالي طرعان، وانا سأبقى هنا بإذن الله لسنين طوال وليس ليوم أو يومين، من يريد تغيير نتائج ال انتخابات ليفعل ذلك في صندوق الاقتراع، كفى لهذه الاعمال ويجب أن تتوقف بعد اطلاق الرصاص والاعتداءات على ممتلكات المجلس وعلى الموظفين. اطلب من الجميع المشاركة يوم الجمعة في الوقفات الاحتجاجية امام المساجد لنقول جميعا لا للعنف" إلى هنا نصّ البيان.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
طرعان
طرعان: اخلاء مبنى المجلس المحلي بعد العثور على قنبلة
قامت قوات الشرطة بعد ظهر اليوم الاربعاء، بتفكيك قنبلة وضعت على مدخل مبنى المجلس المحلي في طرعان. وتم اخلاء الموظفين والمواطنين

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
أحمد عارف لوباني
الأمور تقاس بخواتيمها/ بقلم: أحمد عارف لوباني
سهاد كبها
اليوم العالمي لدعم حقوق الفلسطينيين: سهاد كبها
عيساوي فريج
أنتم تقسمون الولاء للكنيست/ عيساوي فريج
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab