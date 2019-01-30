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فيديو: احراق سيارة مدير مدرسة ثانوية في نحف
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الشاغور

فيديو: احراق سيارة مدير مدرسة ثانوية في نحف والشرطة تحقق

وثقت كاميرات المراقبة فجر اليوم اليوم الاربعاء، قيام ملثمين باشعال النيران بسيارة مدير مدرسة ثانوية في بلدة نحف. مما اسفر عن اضرار جسيمة. وباشرت الشرطة التحقيق في اسباب الحادث.

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وثقت كاميرات المراقبة فجر اليوم اليوم الاربعاء، قيام ملثمين باشعال النيران ب سيارة مدير مدرسة ثانوية في بلدة نحف. مما اسفر عن اضرار جسيمة. وباشرت الشرطة التحقيق في اسباب الحادث.

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