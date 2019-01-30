فيديو: احراق سيارة مدير مدرسة ثانوية في نحف والشرطة تحقق

وثقت كاميرات المراقبة فجر اليوم اليوم الاربعاء، قيام ملثمين باشعال النيران ب سيارة مدير مدرسة ثانوية في بلدة نحف. مما اسفر عن اضرار جسيمة. وباشرت الشرطة التحقيق في اسباب الحادث.

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