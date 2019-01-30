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كل العرب اسواق العرب اقتصاد واستهلاك بنك مركنتيل يستضيف زبائن إكسال في لقاء مهني

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بنك مركنتيل يستضيف زبائن إكسال في لقاء مهني
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بنك مركنتيل يستضيف زبائن إكسال في لقاء مهني

إستقبل السيد رياض دبيني، مساعد المدير العام لبنك مركنتيل ومدير منطقة الناصرة، يرافقه السيد سالم مارون مدير فرع مركنتيل في بلدة إكسال، العشرات من زبائن الفرع في لقاء مهني وبينهم السيد سليم عبد الهادي نائب رئيس المجلس المحلي في إكسال، وأحمد

إستقبل السيد رياض دبيني، مساعد المدير العام لبنك مركنتيل ومدير منطقة الناصرة ، يرافقه السيد سالم مارون مدير فرع مركنتيل في بلدة إكسال، العشرات من زبائن الفرع في لقاء مهني وبينهم السيد سليم عبد الهادي نائب رئيس المجلس المحلي في إكسال، وأحمد يحيى مدير قسم التربية والتعليم في المجلس، ومصطفى محاجنة مدير فرع "معوف" أم الفحم، ومحمد قسّوم مدير فرع "معوف" في الناصرة.


وتعرّف الحضور إلى السيد سالم مارون الذي عُيّن مؤخرًا مديرًا لبنك مركنتيل فرع إكسال، والذي يتمتّع بخبرة واسعة في هذا المكان، حيث أدار في السابق فروعًا أخرى. وتطرّق مارون في كلمته إلى تطوير المصالح التجارية وإدارتها وإلى دور البنك في المرافقة المالية للمصالح التجارية، عارضًا طرق التمويل التي يقدّمها البنك وشارحًا عن القروض للمصالح الصغيرة والمتوسطة من خلال صندوق دعم المصالح الصغيرة والمتوسطة بكفالة الدولة.
وقال مارون في كلمته: "في مركنتيل يستطيع الزبون اختيار طريقة إدارة شؤونه وفقًا لرغبته. في مركنتيل قررنا تقديم الخدمة لزبائننا من خلال موظفي الصناديق في الفرع أو عن طريق خدمات بنكيّة ديجيتالية بواسطة الإنترنت والتطبيق الخلوي الذي يناسب الزبائن الخصوصيين والتجاريين ويوفّر عليهم الوقت ومتاح لهم في كل وقت".
بدوره، تطرق السيد سليم عبد الهادي، نائب رئيس مجلس محلي إكسال، إلى دور بنك مركنتيل في تقديم الخدمات للسكان والمصالح التجارية على مدار سنوات ومنها المجلس المحلي، كما وبارك لمدير الفرع على استلامه للإدارة متمنيًا له المزيد من التقدم والنجاح والإزدهار.
مندوبا شركة "معوف" مصطفى محاجنة ومحمد قسوم عارضًا امام الحضور طريقة تطوير وإدارة المصالح التجارية والإمكانيات للحصول على تمويل بما يشمل قروض صندوق دعم المصالح التجارية بكفالة الدولة.
السيد رياض دبيني، مساعد المدير العام لبنك مركنتيل ومدير منطقة الناصرة قال: "بنك مركنتيل يحتفل هذا العام بمرور 100 عام على تأسيسه. عندما ننظر الى إكسال، نرى العلاقة الوطيدة لفرع بنك مركنتيل مع هذه البلدة". وتطرق الى مشاركة البنك في النشاطات والبرامج الاجتماعية عارضًا بعضًا منها مثل: "حاسوب لكل ولد"، "هِزنيك مركنتيل"، يوم الأعمال الخيرية" وغيرها. وفي الختام تم فتح المجال امام الحضور لطرح أسئلتهم وقدّم لهم كل من: السيد طارق عبدو مدير الإئتمان في منطقة الناصرة والسيدة إيمان جرجورة.

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