مصادر فلسطينية: استشهاد سيدة بادّعاء محاولتها تنفيذ عملية طعن على حاجز الزعيم

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "وفقًا لأنباء أولية، فإنّ سيّدة حاول تنفيذ عملية طعن قرب حاجز الزعيم، تفاصيبل أوفى لاحقًا" وفقًا للبيان.

هذا وأفادت مصادر فلسطينية أنّه: "استشهدت صباح اليوم امرأة فلسطينية عقب إطلاق جنود الجيش الاسرائيلي النار عليها بعد محاولتها تنفيذ عملية طعن على حاجز الزعيّم شرقي القدس. وأفادت مصادر، أن الجنود أطلقوا النار على الفلسطينية بعد اشتباههم بمحاولتها تنفيذ عملية طعن، وتركوها تنزف في المكان حتى استشهدت. وأفاد شهود عيان أنهم سمعوا صوت إطلاق نار بالقرب من حاجز الزعيم، المقام على مدخل مدينة القدس الشرقي على الطريق المؤدية إلى مستوطنة "معاليه أدوميم" شرقا" وفقًا للمصادر.

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