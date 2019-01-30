الرياضة هي الحل الامثل لصحتك.
مهنيًا: تتمتع بشعبية جيّدة، لذلك تنجح فى تشكيل فريق أو في قيادة تيار معيّن أو تنظيم حلقة وورشة مهمة حسب اختصاصك وتوجهّك.
عاطفيًا: تبذل جهودًا ظاهرة لتكون أكثر تعاونًا مع الشريك، كذلك تسعى لكي تنفتح أكثر على الناس الذين يكنّون لك الإعجاب.
صحيًا: النشاطات الرياضية والاجتماعية تزيد من اندفاعك وتمنحك دفعًا لمزيد من العطاء.
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