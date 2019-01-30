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أجواء غائمة جزئيا وارتفاع ملموس في درجات الحرارة

الثلاثاء 2019/01/29: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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اعتقال مشتبه (35 عامًا) من كفرمندا بضلوعه بالشجار
خلال حملة للشرطة للحد من أعمال اعنف في بلدة كفرمندا، والحفاظ على النظام وأمن وسلامة المواطنين، اعتقلت القوات مساء أمس مشتبه (35 عامًا) جديد بضلوعه بالشجار العنيف في كفرمندا

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