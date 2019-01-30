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كل العرب أخبار اخبار محلية أجواء غائمة جزئيا وارتفاع ملموس في درجات الحرارة

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أجواء غائمة جزئيا وارتفاع ملموس في درجات الحرارة
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حاله الطقس

الناصرة
سماء صافية
13

حيفا
سماء صافية
13

ام الفحم
سماء صافية
13

القدس
سماء صافية
13

تل ابيب
سماء صافية
13

عكا
سماء صافية
13

راس الناقورة
سماء صافية
14

كفر قاسم
سماء صافية
13

قطاع غزة
سماء صافية
10

ايلات
سماء صافية
12
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حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا وارتفاع ملموس في درجات الحرارة

الثلاثاء 2019/01/29: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء 2019/01/29: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا الى صافية بوجه عام وباردة الى شديدة البرودة والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاربعاء 2019/01/30: يكون الجو صافيا بوجه عام ولطيفاً خلال النهار بارداً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الخميس 2019/01/31: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بوجه عام ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الجمعة 2019/02/01: يكون الجو غائما جزئيا ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

كلمات دلالية
أجواء غائمة جزئيا وارتفاع ملموس في درجات الحرارة
الثلاثاء 2019/01/29: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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