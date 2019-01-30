اصلاح شارع 805 قرب ديرحنا بعد معاناة كبيرة

بعد معاناة كبيرة، من قبل المواطنين، تم العمل، على إصلاح، شارع 805 الواصل من مفرق الحمرا الى بلدة ديرحنا. وكان في الاونة الاخيرة قد اشتكى الكثير من المواطنين والسائقين من وضع الطريق والخطر المحدق. وارسلت العديد من الشكاوى الى شركة طرق اسرائيل وكان المجلس المحلي في ديرحنا قد ابرق ايضا رسالة مطالبا بتصليح الشارع باسرع وقت . حيث قام رئيس المجلس المحلي قاسم سالم بزيارة ميدانية والطلاع على العمل وسيرورته وقدم الشكر الى طاقم العاملين على عملهم ومجهودهم.
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