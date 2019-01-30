مانشستر يونايتد يتعادل مع بيرنلي مجدداً على أولد ترافورد

باغت أشلي بارنز مانشستر يونايتد بتسجيل الهدف الأول بعد الانفراد بدي خيا وتسديد الكرة قوية في سقف شباك المرمى معلناً تقدم بيرنلي

نجح فريق بيرنلي في ترسيخ عقدة ملعب أولد ترافورد بعد أن أجبر مانشستر يونايتد على نتيجة التعادل الإيجابي 2-2 في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وباغت أشلي بارنز مانشستر يونايتد بتسجيل الهدف الأول بعد الانفراد بدي خيا وتسديد الكرة قوية في سقف شباك المرمى معلناً تقدم بيرنلي.وعاد بيرنلي عكس سير اللقاء سجل بيرنلي الهدف الثاني عن طريق كريس وود في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

وتألق حارس بيرنلي توم هيتون بشدة في مباراة اليوم بعد التصدي لعدد من الكرات الخطيرة لعناصر مانشستر يونايتد الهجومية مُبقياً على أفضلية بيرنلي قدر المستطاع.ثم احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لمانشستر يونايتد ليترجمها بول بوجبا إلى هدف تقليص الفارق في الدقيقة 86، قبل أن يتعادل فيكتور ليندلوف لمانشستر يونايتد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع.هذه النتيجة تُبقي مانشستر يونايتد في المركز السادس مبتعداً عن آرسنال الذي انتصر اليوم برصيد 45 نقطة ويرتفع رصيد بيرنلي إلى 23 نقطة في المركز الـ15.

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