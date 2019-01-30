اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب رياضة وشباب رياضة عالمية نيوكاسل يهدي ليفربول هدية الموسم ويهزم مانشستر سيتي

رياضة وشبابSports

نيوكاسل يهدي ليفربول هدية الموسم ويهزم مانشستر سيتي
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غيوم متناثره
10

حيفا
غيوم متناثره
17

ام الفحم
سماء صافية
9

القدس
سماء صافية
9

تل ابيب
سماء صافية
9

عكا
غيوم متناثره
17

راس الناقورة
غيوم متناثره
10

كفر قاسم
سماء صافية
9

قطاع غزة
سماء صافية
8

ايلات
سماء صافية
14
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

نيوكاسل يهدي ليفربول هدية الموسم ويهزم مانشستر سيتي

فجر فريق نيوكاسل مفاجأة من العيار الثقيل بقيادة المدرب الإسباني رافا بينيتيز المدير الفني السابق لنادي ليفربول، ونجح بالفوز على حامل اللقب مانشستر سيتي بثنائية مقابل هدف واحد في المباراة المثيرة التي جمعتهما على ملعب سان جيمس بارك لحساب ا

سقط مانشستر سيتي بعد التقدم بهدف في الشوط الأول للخسارة بهدفين في مباراة جاءت في مصلحة متصدر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول

فجر فريق نيوكاسل مفاجأة من العيار الثقيل بقيادة المدرب الإسباني رافا بينيتيز المدير الفني السابق لنادي ليفربول، ونجح بالفوز على حامل اللقب مانشستر سيتي بثنائية مقابل هدف واحد في المباراة المثيرة التي جمعتهما على ملعب سان جيمس بارك لحساب الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي.


وسقط مانشستر سيتي بعد التقدم بهدف في الشوط الأول للخسارة بهدفين في مباراة جاءت في مصلحة متصدر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة بداية خرافية، حيث تقدم في النتيجة وأحرز هدفه الأول بالمباراة في الثانية 23 من أول هجمة بعد بداية اللقاء مباشرة عن طرق المهاجم الأرجنتيني سيرجيو كون أجويرو بعد صناعة مميزة من صانع الألعاب الإسباني ديفيد سيلفا.

واستمر ضغط مانشستر سيتي على نظيره نيوكاسل، ولكن أهدر لاعبي السكاى بلوز العديد من الفرص لإنهاء المباراة بشكل مبكر في الشوط الأول، ولكن الحظ وحارس مرمى الماكبايس.

وفي الشوط الثاني بدأ مانشستر سيتي بالتراجع تدريجياً، وارتكب لاعبيه العديد من الأخطاء التي كلفت الفريق نقاط المباراة كاملة.واستغل نيوكاسل تراجع وأخطاء لاعبي مانشستر تحديداً داخل منطقة الجزاء، ونجح بإحراز هدف التعادل عن طريق مهاجمه سالمون روندون بالدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 80 ارتكب البرازيلي فيرناندينيو خطأ فادح بعد خسارته الكرة داخل منطقة الجزاء لصالح مهاجم نيوكاسل الذي نجح بالحصول على ركلة جزاء بعدها اثر تدخل من البرازيلي فيرناندينيو، ليترجمها مات ريتشي بالهدف الثاني والفوز لصالح نيوكاسل.

وأهدى نيوكاسل هدية ثمينة لصالح المتصدر ليفربول وأبقى الفارق بين الردز ومانشستر سيتي عند 4 نقاط قبل مباراة ليفربول غداً ضد ليستر سيتي.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
نيوكاسل
ميلان يطيح بـ نابولي ويبلغ نصف نهائي كأس إيطاليا
نجح فريق نادي ميلان في العبور إلى الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا عقب الإطاحة بنابولي من ربع النهائي في مباراة ملعب سان سيرو.

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
عيساوي فريج
أنتم تقسمون الولاء للكنيست/ عيساوي فريج
إبراهيم عبدالله صرصور
ماذا بقي من ثورة 25 يناير؟!/ إبراهيم صرصور
نبيل عودة
حكايات القبور/بقلم: نبيل عودة
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab