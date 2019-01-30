نيوكاسل يهدي ليفربول هدية الموسم ويهزم مانشستر سيتي

سقط مانشستر سيتي بعد التقدم بهدف في الشوط الأول للخسارة بهدفين في مباراة جاءت في مصلحة متصدر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول

فجر فريق نيوكاسل مفاجأة من العيار الثقيل بقيادة المدرب الإسباني رافا بينيتيز المدير الفني السابق لنادي ليفربول، ونجح بالفوز على حامل اللقب مانشستر سيتي بثنائية مقابل هدف واحد في المباراة المثيرة التي جمعتهما على ملعب سان جيمس بارك لحساب الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي.



وسقط مانشستر سيتي بعد التقدم بهدف في الشوط الأول للخسارة بهدفين في مباراة جاءت في مصلحة متصدر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة بداية خرافية، حيث تقدم في النتيجة وأحرز هدفه الأول بالمباراة في الثانية 23 من أول هجمة بعد بداية اللقاء مباشرة عن طرق المهاجم الأرجنتيني سيرجيو كون أجويرو بعد صناعة مميزة من صانع الألعاب الإسباني ديفيد سيلفا.

واستمر ضغط مانشستر سيتي على نظيره نيوكاسل، ولكن أهدر لاعبي السكاى بلوز العديد من الفرص لإنهاء المباراة بشكل مبكر في الشوط الأول، ولكن الحظ وحارس مرمى الماكبايس.

وفي الشوط الثاني بدأ مانشستر سيتي بالتراجع تدريجياً، وارتكب لاعبيه العديد من الأخطاء التي كلفت الفريق نقاط المباراة كاملة.واستغل نيوكاسل تراجع وأخطاء لاعبي مانشستر تحديداً داخل منطقة الجزاء، ونجح بإحراز هدف التعادل عن طريق مهاجمه سالمون روندون بالدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 80 ارتكب البرازيلي فيرناندينيو خطأ فادح بعد خسارته الكرة داخل منطقة الجزاء لصالح مهاجم نيوكاسل الذي نجح بالحصول على ركلة جزاء بعدها اثر تدخل من البرازيلي فيرناندينيو، ليترجمها مات ريتشي بالهدف الثاني والفوز لصالح نيوكاسل.

وأهدى نيوكاسل هدية ثمينة لصالح المتصدر ليفربول وأبقى الفارق بين الردز ومانشستر سيتي عند 4 نقاط قبل مباراة ليفربول غداً ضد ليستر سيتي.

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