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فريق بلدي كابول يواجه مكابي نحف
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شفاعمرو والقضاء

بلدي كابول الباحث عن الانخراط في القمة يواجه مكابي نحف

يجري فريق بلدي كابول مباراة خارجية أمام فريق مكابي نحف، ضمن مباريات الدرجة الثانية - المنطقة الشمالية أ

يدخل الفريق الكابولي المباراة مع مدربه الجديد خليل عكري، خلفا للمدرب المستقيل صالح نمارنة

يجري فريق بلدي كابول مباراة خارجية أمام فريق مكابي نحف، ضمن مباريات الأسبوع العشرين – خامس مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الثانية - المنطقة الشمالية "أ". ويدخلها الفريق الكابولي مع مدربه الجديد خليل عكري، خلفا للمدرب المستقيل صالح نمارنة، ابن شعب، وطاقم الوافدين الجدد المؤلف من حمادة البعل وأحمد دراوشة ومجد عبده، باحثا عن التقدم أكثر في سلم اللائحة بعد الافتتاحية المتواضعة، حيث يسعى للمنافسة في القمة بهدف الانخراط بين الفرق المشاركة في اختبارات الارتقاء الى الدرجة الأولى.

وأكد خليل عكري على أن الفريق يضم طاقات هائلة يمكنها قيادته الى تحقيق هدفه، للتعويض عن ما فات. وبالمقابل فان الفريق النحفاوي يعد من الفرق العنيدة ويبحث هو الآخر عن ضمان اللعب في اختبارات الصعود.

 
خليل عكري


صالح نمارنة

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بلدي كابول مكابي نحف
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