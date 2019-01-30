محمد فودي: وجدت حضنا دافئا في هبوعيل كفر كنا وأنظارنا نحو القمة

"وجدت حضنا دافئا في هبوعيل كفر كنا وأنظارنا نحو القمة". هذا ما قاله المهاجم محمد فودي، ابن الطيبة الزعبية، بعد أن أثبت جدارته مع فريقه الجديد هبوعيل كفر كنا، حيث انضم اليه من فريق هبوعيل آسي جلبواع. وقد أحرز محمد فودي الهدف الأول خلال الفوز البيتي على فريق هبوعيل أبناء زلفة بهدفين مقابل لا شيء، حيث أضاف الواعد راضي خمايسي الثاني. ويأتي ذلك قبل مباراته الخارجية أمام فريق مكابي تسور شالوم، يوم الجمعة ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر - ثالث مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الأولى - المنطقة الشمالية.

وأضاف محمد فودي:"نعمل على تنفيذ تعليمات المدرب أحمد سبع والمدير الفني نسيم أبو داهود، حيث لدينا فريق قوي ويمكنه أن ينافس في القمة، وهذا يتطلب احراز الفوز على تسور شالوم".

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