مشاركة متوسط الميدان يهودا كوهين مع هبوعيل باقة الغربية ضد نيشر

تحمل المباراة الخارجية لفريق هبوعيل باقة الغربية أمام فريق عيروني نيشر، يوم الجمعة ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر – ثالث مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الأولى - المنطقة الشمالية، تحمل معها عودة متوسط الميدان يهودا كوهين. وقد غاب كوهين عن المباراة الماضية أمام فريق هبوعيل القدس، بسبب تجميعه خمس بطاقات صفراوات.



ويواصل الفريق الباقاوي مع المدرب الجديد أليران حوديدا مقارعة المتصدر فريق هبوعيل أم الفحم، ففي المعسكر الباقاوي يثقون بقدرة المدرب الجديد على احداث التغيير المطلوب للعودة الى الصدارة.

وفي الجهة المقابلة، فان فريق نيشر يعتمد على قدرات عدة لاعبين عرب، ومن بينهم علي كنانة وعبادة خطاب وأيمن كيال.

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