الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقبل استقالة حكومة الحمدلله ليبدأ بتشكيل حكومة جديدة

قَبِلَ الرئيس محمود عباس ، استقالة حكومة رامي الحمد الله، وكلفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة. جاء ذلك عقب تسلمه قرار الحكومة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، والقاضي بوضع استقالتها بتصرفه. وعليه سيبدأ الرئيس المشاورات لتشكيل حكومة سياسية من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بهدف الإعداد ل انتخابات تشريعية جديدة.
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