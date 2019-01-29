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عرعرة - عارة: حلّ الإضراب في الإعدادية بعد 4 ايام
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وادي عارة

عرعرة - عارة: حلّ الإضراب في الإعدادية بعد اربعة ايّام من تعطيل الدوام

توصّلت الأطراف في عرعرة وعارة الى حلّ الإضراب في المدرسة الإعداديّة وذلك بعد أن أغلقت المدرسة ابوابها امام مئات الطلبة. وأعلنت لجنة اولياء الأمور سابقاً، عن اضراب بسبب مشاكل عدّة في حرم المدرسة.

توصّلت الأطراف في عرعرة وعارة الى حلّ الإضراب في المدرسة الإعداديّة وذلك بعد أن أغلقت المدرسة ابوابها امام مئات الطلبة. وأعلنت لجنة اولياء الأمور سابقاً، عن اضراب بسبب مشاكل عدّة في حرم المدرسة.

عضو في لجنة أولياء أمور الطلاب في عارة عرعرة - عبد الله عقل قال لموقع العرب وصحيفة كل العرب :" لقد توجهت اللجنة الى المجلس المحلي عارة عرعرة عدّة مرات، كتابيّاً ولسانيّاً ومقابلات عدة مرات، لكن المحاولات باءت بالفشل، حتى تم أعلان الاضراب الذي امتدّ لمدّة اربعة ايام وقُرر الاضراب لكي يتم التوصل الى حل لكل هذه النواقص والمشاكل وتلبية مطالبنا التي تهم وتخدم الطلاب في المدرسة".

وأكمل عقل أنّ" المدرسة بحاجة الى العديد من الأمور، مثل الامن والامان، الحواسيب، والمختبرات والمواد الخطرة الموجودة في المدرسة، ووعود بعد كل المحاولات وبدون نتيجة قررت اللجنة بدعوة مختص خارجي الذي أوصى باغلاق المختبرات بسبب المواد الخطيرة والأمن والأمان مما بعثوا تقارير لكل المؤسسات المختصّة بذلك مما اضطروا بإعلان الإضراب الشامل لمدة خمسة ايام حتى أنّه تدخّل بالأمر الأخ بلال عقل وقسم من اعضاء الائتلاف والرئيس مضر يونس مما بدأوا بالإصلاح وفي خلال مدّة قصيرة سينجزوا العمل حسب الوعود مما فكّوا الاضراب حسب العمل المباشر وانهاء العمل باسرع وقت".

وأنهى كلامه قائلا:" سوف يتم انجاز النواقص بأسرع وقت ممكن حسب الوعود من انهاء المختبرات والحواسيب في عرعرة وعارة وبالنسبه للنواقص فهي كثيرة بعد المداولات مع المؤسسة وتبادل الرسائل والضغط على المؤسسة واهميتها للطلاب والمدرسة، تم الاتفاق على انه خلال اسبوعين سوف يتم انجاز النواقص وهذا بعدالحصول على الموافقة من مفعال هبايس على الميزانيّة لتلك النواقص في الإعداديّة والثانويّة وايضا ثانويّة عارة".

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كلمات دلالية
اضراب عرعرة عارة
عرعرة - عارة: حلّ الإضراب في الإعدادية بعد 4 ايام
توصّلت الأطراف في عرعرة وعارة الى حلّ الإضراب في المدرسة الإعداديّة وذلك بعد أن أغلقت المدرسة ابوابها امام مئات الطلبة. وأعلنت لجنة اولياء الأمور سابقاً، عن اضراب بسبب مشاكل عدّة في حرم المدرسة.

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