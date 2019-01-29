البعنة: جلسة عمل للتخطيط لإقامة مسرح بلدي في البلدة

عقدت اليوم الثلاثاء جلسة عمل بين رئيس المجلس المحلي، علي خليل (ابو اياد)، والفنان محمد بكري والمخطط والمحقق في مجال التخطيط السريع، اديب نقاش. وشارك في الجلسة إلى جانب رئيس المجلس، القائم باعماله محمد احمد بكري، ومبادر المشاريع مصطفى خليل ومساعد الرئيس خليل درويش. وتمحورت الجلسة حول مساعي المجلس وإدارته لاقامة مسرح لاحتضان الثقافة والفن في البلدة، وقد استضاف السيد علي خليل الفنان القدير محمد بكري للاستفادة من خبرته في هذا المجال الواسع. وقدمت خلال الجلسة مداخلات حول كل ما يتعلق بالمشروع واستلزاماته على كافة الاصعدة، ومن ناحيته أبدى الفنان محمد بكري ترحيبه واستعداده لإدارة المسرح مستقبلا.. وذُكر أيضاً خلال الجلسة الممثل القدير سليم ضو وأن البعنة منبع للفن والثقافة وسيتم أيضاً أستدعائه للاستفادة من خبرته.
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