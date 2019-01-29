مصرع رجل واصابة طفلين بعد اصطدام سيارة بجسر في تل ابيب

لقي مساء الثلاثاء، رجل (40 عاما) مصرعه، متأثر بجراحه الخطيرة بعد اصطدام سيارته، بجسر في مدينة تل ابيب، كما واصيب نتيجة الحادث طفلين اخرين بجراح طفيفة. وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج.وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث.
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