رئيس مجلس محلي كفرقرع يفتخر بمدرسة الحوارنة الابتدائية

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من مجلس محلي كفرقرع جاء فيه:" مدرسة الحوارنة كفرقرع من المدارس المتميزة والناجحة ونفتخر لإنجازاتها بعلامات التقييم محليا وقطريا " – هذا ما صرح به المحامي فراس احمد بدحي رئيس مجلس محلي كفرقرع في ختام جولته الميدانية والتي قام بها لمدرسة الحوارنة الابتدائية كفرقرع صباح اليوم الثلاثاء".



وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها رئيس المجلس لمدارس كفرقرع وجهاز التربية والتعليم.ورافق رئيس المجلس المحلي خلال الزيارة , مستشاره السيد غانم مصاروة, القائم باعماله السيد مصطفى عسلي , ونائبه السيد هيثم زحالقة , ومدير قسم المعارف السيد رشيد عثامنة , ومهندسة المجلس المحلي السيدة ايناس خرشيد فاهوم , ومحاسب المجلس السيد نضال مصالحة , وسكرتير المجلس السيد محمد كناعنة.

وكان في استقبال الوفد الزائر مديرة المدرسة المربية هدى عليمي طاقم المربيات والمربيين في المدرسة , والذين اصطحبوا الوفد الزائر لزيارة ميدانية داخل المدرسة للاطلاع على اهم البرامج التعليمية والتربوية التي تتميز بها مدرسة الحوارنة الابتدائية كفرقرع.

رئيس المجلس المحلي أشاد بالمستوى العال والراقي الذي تتميز به مدرسة الحوارنة مشيدا بالدور الريادي لمديرة المدرسة وطاقم المربيات والمربيين مثمنا غاليا ما يقدمونه لخدمة الطلاب ونجاحهم , واعدا ان يستمر المجلس المحلي بتقديم يد العون والعمل بشراكة تامة لما فيه من فائدة باستمرار تميز مدرسة الحوارنة كفرقرع.المربية هدى عليمي شكرت رئيس المجلس المحلي والوفد الزائر متمنية لهم التوفيق والنجاح في مهامهم , واعدة ان تستمر مدرسة الحوارنة في تقديم ما هو افضل وارقى لجمهور الطلاب من اجل استمرار مسيرة التألق والتميز ونجاح وتفوق الطلاب.

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