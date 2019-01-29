اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب وادي عارة جامعات / مدارس اخبار المدارس رئيس مجلس محلي كفرقرع يفتخر بمدرسة الحوارنة

جامعات / مدارسStudents

رئيس مجلس محلي كفرقرع يفتخر بمدرسة الحوارنة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غيوم متناثره
8

حيفا
غيوم متناثره
17

ام الفحم
سماء صافية
14

القدس
سماء صافية
14

تل ابيب
سماء صافية
14

عكا
غيوم متناثره
17

راس الناقورة
غيوم متناثره
8

كفر قاسم
سماء صافية
14

قطاع غزة
غيوم متناثره
11

ايلات
سماء صافية
16
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
وادي عارة

رئيس مجلس محلي كفرقرع يفتخر بمدرسة الحوارنة الابتدائية

مدرسة الحوارنة كفرقرع من المدارس المتميزة والناجحة ونفتخر لإنجازاتها بعلامات التقييم محليا وقطريا – هذا ما صرح به المحامي فراس احمد بدحي رئيس مجلس محلي كفرقرع في ختام جولته الميدانية والتي قام بها لمدرسة الحوارنة الابتدائية كفرقرع صباح

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من مجلس محلي كفرقرع جاء فيه:" مدرسة الحوارنة كفرقرع من المدارس المتميزة والناجحة ونفتخر لإنجازاتها بعلامات التقييم محليا وقطريا " – هذا ما صرح به المحامي فراس احمد بدحي رئيس مجلس محلي كفرقرع في ختام جولته الميدانية والتي قام بها لمدرسة الحوارنة الابتدائية كفرقرع صباح اليوم الثلاثاء".


وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها رئيس المجلس لمدارس كفرقرع وجهاز التربية والتعليم.ورافق رئيس المجلس المحلي خلال الزيارة , مستشاره السيد غانم مصاروة, القائم باعماله السيد مصطفى عسلي , ونائبه السيد هيثم زحالقة , ومدير قسم المعارف السيد رشيد عثامنة , ومهندسة المجلس المحلي السيدة ايناس خرشيد فاهوم , ومحاسب المجلس السيد نضال مصالحة , وسكرتير المجلس السيد محمد كناعنة.
وكان في استقبال الوفد الزائر مديرة المدرسة المربية هدى عليمي طاقم المربيات والمربيين في المدرسة , والذين اصطحبوا الوفد الزائر لزيارة ميدانية داخل المدرسة للاطلاع على اهم البرامج التعليمية والتربوية التي تتميز بها مدرسة الحوارنة الابتدائية كفرقرع.

رئيس المجلس المحلي أشاد بالمستوى العال والراقي الذي تتميز به مدرسة الحوارنة مشيدا بالدور الريادي لمديرة المدرسة وطاقم المربيات والمربيين مثمنا غاليا ما يقدمونه لخدمة الطلاب ونجاحهم , واعدا ان يستمر المجلس المحلي بتقديم يد العون والعمل بشراكة تامة لما فيه من فائدة باستمرار تميز مدرسة الحوارنة كفرقرع.المربية هدى عليمي شكرت رئيس المجلس المحلي والوفد الزائر متمنية لهم التوفيق والنجاح في مهامهم , واعدة ان تستمر مدرسة الحوارنة في تقديم ما هو افضل وارقى لجمهور الطلاب من اجل استمرار مسيرة التألق والتميز ونجاح وتفوق الطلاب.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
كفرقرع
البعنة: جلسة عمل للتخطيط لإقامة مسرح بلدي في البلدة
عقدت اليوم الثلاثاء جلسة عمل بين رئيس المجلس المحلي، علي خليل (ابو اياد)، والفنان محمد بكري والمخطط والمحقق في مجال التخطيط السريع، اديب نقاش. وشارك في الجلسة إلى جانب رئيس المجلس، القائم باعماله محمد احمد بكري، ومبادر المشاريع مصطفى خليل

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
عيساوي فريج
أنتم تقسمون الولاء للكنيست/ عيساوي فريج
إبراهيم عبدالله صرصور
ماذا بقي من ثورة 25 يناير؟!/ إبراهيم صرصور
نبيل عودة
حكايات القبور/بقلم: نبيل عودة
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab