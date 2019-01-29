كفى إستعلاءً - أنتم تقسمون الولاء للكنيست/ بقلم: عضو الكنيست عيساوي فريج

عضو الكنيست عيساوي فريج (ميرتس) في مقاله:

اكت هذا المقال ردا على تهجم ناشط التجمع خالد تيتي غير الأخلاقي على الاخت حسنية جبارة اول امرأة عربية تدخل الكنيست والتي ترشحت ضمن قائمة حزب ميرتس

ميرتس هو الحزب الذي أدخل اول امرأة عربية الى الكنيست، وهذا نفتخر به ونفتخر بالاخت حسنية جبارة ابنة الطيبة وكل المجتمع العربي. كفى استعلاء - انتم تقسمون الولاء للكنيست

منذ أكثر من سبعين عاماً ونحن نحيا في ظل المواطنة الإسرائيلية، الكثير منا يعيش في تنقل وتخبط لصلة هذه المواطنة بتاريخ شعبنا، وهذا شيء طبيعي ومتغير ايضا. اليوم نحن نعيش ليس فقط في ظل المواطنة، ولكن أيضا نعيش كجزء من المجتمع الإسرائيلي، نتعلم، نعمل ونمارس حياتنا في داخل هذا الحيز ونستمر في السعي من أجل تثبيت هذا واكثر، نسعى إلى مواطنة كاملة ومساواة تامة في بلادنا. ومن ضمن هذا السعي نجد دورا مهما لنا في أن نكون جزءاً من برلمان الدولة لكي نساهم في بناء مجتمعنا ونضمن استمرار ال حياة الكريمة. وكما اننا نتعلم مع اليهود الإسرائيليين ونعمل معهم واكثر، نجد ايضا اننا نستطيع الشراكة السياسية معهم والنضال معا.

تنظير عدد من الأحزاب العربية الإسرائيلية، وبالتحديد في هذا السياق حزب التجمع الذي يمارس نشاطه وفقا للقوانين الإسرائيلية وبتمويل من خزينة الدولة كباقي الأحزاب الإسرائيلية، يرى بعض نشطائه أنهم وحزبهم مبعوثون لنا لكي يقرروا من منا اكثر انتماء ومن منا اقل عروبة، ويصرح التجمعي خالد تيتي أنه لا يشرفه ذكر الاخت حسنية جبارة بأنها اول امرأة عربية تدخل الكنيست الاسرائيلي، وهذا لأنها تمثل حزب ميرتس. استعلاء فكر القومجيين المكفر والمخون يريد سلب عروبة عضو الكنيست السابق حسنية جبارة، ويريد اعادة كتابة التاريخ وتزويره. هذا الضعف والفكر العقيم والذي يخدم اليمين الفاشي ويزيد التفرقة داخل مجتمعنا يجب أن يخجل من يمارسه وان يحاسب عليه، الشعارات اهلكت مجتمعنا واضعفته، الشعارات قادتنا بدون حكمة وبكل تضليل.

ميرتس هو الحزب الذي أدخل اول امرأة عربية الى الكنيست، وهذا نفتخر به ونفتخر بالاخت حسنية جبارة ابنة الطيبة وكل المجتمع العربي. كفى استعلاء - انتم تقسمون الولاء للكنيست.

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