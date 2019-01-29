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كل العرب أخبار اخبار محلية د.عباس لـarabTV: خيارنا الاول هو المشتركة

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د.عباس لـarabTV: خيارنا الاول هو المشتركة
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د.منصور عباس: اذا أصرّت الجبهة على رئاسة المشتركة كشرط للتفاوض سنخوض الانتخابات لوحدنا

ادلى رئيس القائمة العربية الموحدة ونائب رئيس الحركة الاسلامية الدكتور منصور عباس بتصريحات هامة جدا حول وضع القائمة المشتركة

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د.منصور عباس في مقابلة خاصة عبر تلفزيون العرب 

د.منصور عباس:

خيارنا الاول هو القائمة المشتركة بالمركبات الاربعة واذا لا فالقائمة الموحدة ستطرح نفسها لوحدها
هناك مسافة بين طلب الطيبي بزيادة تمثيل العربية للتغيير في المشتركة وبين طلبه باقتسام المشتركة
اذا قبلت بان يكون ايمن عودة رئيسا على مسعود غنايم وجمال زحالقة والطيبي وان لا يُقبل بان يكون غيره رئيسا فهذا خط احمر
الطيبي حليف لنا منذ عام 2006 والاستطلاعات الموجودة معه قديمة ونحن نقدّر جهده البرلماني المميز

ادلى رئيس القائمة العربية الموحدة ونائب رئيس الحركة الاسلامية الدكتور منصور عباس بتصريحات هامة جدا حول وضع القائمة المشتركة وإمكانية استمرارها، وذلك خلال لقاء خاص اجراه معه الزميل فايز اشتيوي، وتمحور اللقاء حول مستقبل القائمة المشتركة والآليات الممكنة من اجل اعادة خوضها ال انتخابات بالتركيبة الرباعية التي خاضتها في المرة الماضية، وأوضح الدكتور عباس خلال اللقاء انه ينبغي اعادة تصويب المسار من خلال استخلاص العبر كي لا تعود مركبات المشتركة على الاخطاء التي وقعت بها. واكد انه كأبن للحركة الاسلامية هو صاحب مشروع كامل وهناك من يطرح شعارات ،خاصة انه طرح ضرورة الانتخابات التمهيدية مع آليات للتنفيذ وغيره طرح شعارات، مشيرا الى انه لا يمكن الحديث عن قوة الاحزاب وفق استطلاعات الرأي لان هذه الاستطلاعات متضاربة.


د. منصور عباس والزميل فايز اشتيوي خلال المقابلة في مكاتب كل العرب
وقال انه من اجل التوصل الى حلول حول الاشكاليات ينبغي الجلوس حول طاولة مفاوضات وان من رفض الجلوس حتى الان هو الطيبي. وقال ان احد نقاط الضعف في القائمة المشتركة كانت قيادة القائمة وان قيادة القائمة لم تُضع في يد ايمن عودة.
وأكد انه من غير المعقول ان تضع أي جهة شروط وتقول هذا خط احمر وهذا امر غير مقبول في الثقافة الديمقراطية ، ففي اللحظة التي سيخرج فيها أي طرف ويقول هذا الموقع حكر عليه فأنني اقول لك بان الامر سينتهي بالنسبة لنا ولن نواصل.

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كلمات دلالية
منصور عباس الحركة الاسلاميةالقائمة المشتركة تلفزيون العرب القائمة العربية الموحدة
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