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ترشيحا تفجع بوفاة الصيدلانية عبير غرزوزي
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ترشيحا تفجع بوفاة الصيدلانية عبير غرزوزي (أم كريم) عن عمر يناهز 50 عامًا

فجعت قرية ترشيحا بوفاة الصيدلانية عبير غرزوزي - ام كريم ( 50 عامًا) وسيشيّع جثمانها الطاهر غدًا الأربعاء


المرحومة عبير غرزوزي

فجعت قرية ترشيحا ب وفاة الصيدلانية عبير غرزوزي - ام كريم ( 50 عامًا) وسيشيّع جثمانها الطاهر غدًا الأربعاء 30.1.19 عند الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس في ترشيحا، ومن ثم الى مثواها الأخير.
لها الرحمة ولكم من بعدها طول البقاء

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ترشيحا وفاةعبير غرزوزي
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