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تبرئة مواطن مقدسي من مخالفات بناء

قررت محكمة الشؤون المحلية في القدس هذا الاسبوع تبرئة مواطن عربي من القدس من مخالفات تنظيم وبناء نسبت له بخصوص دكانه في سوق البلدة القديمة في القدس ومنها أعمال تغييرات وتوسيع في الدكان دون رخصة بناء، بحسب ما وردنا من مكتب المحامي قيس ناصر.

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جلسة عمل مثمرة للنواب العرب وممثل وزارة الصحة
عقدت اليوم الثلاثاء في وزارة الصحة جلسة عمل هامة ومثمرة مع البروفسور شاؤول يتسيڤ، مسؤول الترخيص الطبي في وزارة الصحة

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