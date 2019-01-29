إصابة خطيرة في حادث طرق بين شاحنتين على شارع 90 في النقب



من مكان الحادث / تصوير سلطة الاطفاء والانقاذ

وفقًا لما أورده الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء فإنّ الحادث وقع بين شاحنتين

وقع عصر اليوم الثلاثاء حادث طرق على شارع 90 بالقرب من مفرق "حتسفا" في منطقة النقب ، وأسفر عن تسجيل اصابتين بينهما اصابة خطيرة، حيث وصلت طواقم الاسعاف للمكان الى جانب قوات الشرطة التي باشرت التحقيقات وتنظيم حركة السير في المكان.

ووفقًا لما أورده الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء فإنّ "الحادث وقع بين شاحنتين، ما أسفر عن إصابة شاب بجراح طفيفة وشاب آخر (30 عامًا) بجراح خطيرة، حيث قدّم له الطاقم الطبي الاسعافات الاولية ومن ثم تمّ نقله إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال العلاج"، كما ورد في البيان.

وجاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي أنّه:"عملت طواقم اطفاء وانقاذ على معالجة حادث طرق وقع بين شاحنتين على شارع 90 في النقب الغربي. وقد تمكن رجال الاطفاء والانقاذ من تخليص عالق باحدى الشاحنين ومن ثم تمّت احالته لتلقي العلاج الطبيّ بواسطة طواقم نجمة داوود الحمراء"، إلى هنا البيان.

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