الشرطة تداهم معارض سيارات في مجد الكروم وكابول وتصدر أوامر هدم ومخالفات وغرامات مالية

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الشرطة:

تمّ اصدار أوامر هدم ادارية أو قضائية ضد هذه المعارض إلى جانب تحرير مخالفات وغرامات مالية

داهمت شرطة الشمال معارض بيع سيارات في مجد الكروم وكابول، والتي عملت دون التراخيص والموافقات القانونية اللازمة، وفقًا لما ورد في بيان صادر عن شرطة الشمال، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب. وذكرت الشرطة أنّه "تمّ اصدار أوامر هدم ادارية أو قضائية ضد هذه المعارض إلى جانب تحرير مخالفات وغرامات مالية"، كما ورد في بيان الشرطة.

وذكرت الشرطة في بيانها أنّ:"النشاط نُفّد بالتعاون مع جهات عديدة من بينها النيابة العامة في لواء الشمال، وزارة المواصلات، الشرطة الخضراء، سلطة حماية البيئة، شركة الكهرباء وسلطة الضرائب وغيرها".

وأوضحت الشرطة أنّه:"الحملة التي نفّذت في مجد الكروم اليوم 29.01.2019 استهدف معرضين لبيع السيارات اللذين عملا بشكل غير قانوني وبدون تراخيص حيث تمّ اصدار أوامر هدم قضائية بحقها، إلى جانب فتح ملفات تحقيق ضدها ويتم فحص امكانية فرض غرامات مالية على أصحابها"، بحسب الشرطة.

واضاف بيان الشرطة أنّه:" في يوم الخميس الموافق 24.1.19 نفّذت حملة أخرى ضد معرض سيارات في بلدة كابول الذي أقيم على أرض زراعية وتمّ خلالها اصدار أمر هدم اداري، إلى جانب ضبط مستندات ومبلغ مالي كبير وعدد من السيارات التي يشتبه بأنه تمّ تنفيذ تزييفات فيها، وقد فُرضت غرامات مالية على أصحاب المعرض اضفة الى تسليمه بلاغ تحذيري بهدم المعرض والا سيتم تغريمه بمبلغ 600,000 شيكل"، واختتمت الشرطة بيانها أنّ:"التحقيقات لا تزال جارية في الشرطة والجهات المعنية"، بحسب البيان.

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