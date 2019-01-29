اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب الشاغور أخبار محاكم وجنائيات مداهمة معارض سيارات في مجد الكروم وكابول

أخبارNews & Politics

مداهمة معارض سيارات في مجد الكروم وكابول
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غائم جزئ
14

حيفا
غائم جزئ
14

ام الفحم
غائم جزئ
15

القدس
سماء صافية
16

تل ابيب
سماء صافية
17

عكا
غائم جزئ
14

راس الناقورة
غيوم متفرقة
15

كفر قاسم
سماء صافية
17

قطاع غزة
غائم جزئ
16

ايلات
سماء صافية
19
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
الشاغور

الشرطة تداهم معارض سيارات في مجد الكروم وكابول وتصدر أوامر هدم ومخالفات وغرامات مالية

داهمت شرطة الشمال معارض بيع سيارات في مجد الكروم وكابول، والتي عملت دون التراخيص والموافقات القانونية اللازمة


الصور المرفقة من الشرطة

الشرطة:

تمّ اصدار أوامر هدم ادارية أو قضائية ضد هذه المعارض إلى جانب تحرير مخالفات وغرامات مالية

داهمت شرطة الشمال معارض بيع سيارات في مجد الكروم وكابول، والتي عملت دون التراخيص والموافقات القانونية اللازمة، وفقًا لما ورد في بيان صادر عن شرطة الشمال، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب. وذكرت الشرطة أنّه "تمّ اصدار أوامر هدم ادارية أو قضائية ضد هذه المعارض إلى جانب تحرير مخالفات وغرامات مالية"، كما ورد في بيان الشرطة.

وذكرت الشرطة في بيانها أنّ:"النشاط نُفّد بالتعاون مع جهات عديدة من بينها النيابة العامة في لواء الشمال، وزارة المواصلات، الشرطة الخضراء، سلطة حماية البيئة، شركة الكهرباء وسلطة الضرائب وغيرها".

وأوضحت الشرطة أنّه:"الحملة التي نفّذت في مجد الكروم اليوم 29.01.2019 استهدف معرضين لبيع السيارات اللذين عملا بشكل غير قانوني وبدون تراخيص حيث تمّ اصدار أوامر هدم قضائية بحقها، إلى جانب فتح ملفات تحقيق ضدها ويتم فحص امكانية فرض غرامات مالية على أصحابها"، بحسب الشرطة.

واضاف بيان الشرطة أنّه:" في يوم الخميس الموافق 24.1.19 نفّذت حملة أخرى ضد معرض سيارات في بلدة كابول الذي أقيم على أرض زراعية وتمّ خلالها اصدار أمر هدم اداري، إلى جانب ضبط مستندات ومبلغ مالي كبير وعدد من السيارات التي يشتبه بأنه تمّ تنفيذ تزييفات فيها، وقد فُرضت غرامات مالية على أصحاب المعرض اضفة الى تسليمه بلاغ تحذيري بهدم المعرض والا سيتم تغريمه بمبلغ 600,000 شيكل"، واختتمت الشرطة بيانها أنّ:"التحقيقات لا تزال جارية في الشرطة والجهات المعنية"، بحسب البيان.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
مجد الكرومكابولسياراتالشرطة
جلسة عمل مثمرة للنواب العرب وممثل وزارة الصحة
عقدت اليوم الثلاثاء في وزارة الصحة جلسة عمل هامة ومثمرة مع البروفسور شاؤول يتسيڤ، مسؤول الترخيص الطبي في وزارة الصحة

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
إبراهيم عبدالله صرصور
ماذا بقي من ثورة 25 يناير؟!/ إبراهيم صرصور
نبيل عودة
حكايات القبور/بقلم: نبيل عودة
د. نسيم الخوري
عصر سقوط الرؤساء/ د. نسيم الخوري
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab