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اعتقال مشتبه باضرام النار بمبنى مجلس عرعرة النقب
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النقب

اعتقال مشتبه (20 عامًا) باضرام النيران في مبنى مجلس عرعرة النقب المحلي

تمّ يوم أمس الاثنين اعتقال مشتبه (20 عامًا) من عرعرة النقب باضرام النيران بمنى المجلس المحلي في البلدة

قررت محكمة الصلح في بئر السبع اليوم الثلاثاء تمديد اعتقال المشتبه حتى يوم 31.01.2019

أفادت شرطة النقب في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّه:"تمّ يوم أمس الاثنين اعتقال مشتبه (20 عامًا) من عرعرة النقب باضرام النيران بمنى المجلس المحلي في البلدة، وقد قررت محكمة الصلح في بئر السبع اليوم الثلاثاء تمديد اعتقال المشتبه حتى يوم 31.01.2019"، كما ورد في البيان.


صورة من مكان الحريق

وذكرت الشرطة في بيانها أنّه:"كانت قد استلم بلاغا حول الحاصل يوم 27.01.2019، وبعد قيام طواقم الاطفاء والانقاذ باخماد الحريق باشر محققوها بجمع الادلة والتحقيق في الحادث وبعدها تمّ تحويل ملف التحقيق للشرطة، التي تمكنت خلال نشاطاتها وتحقيقتها من التوصل للمشتبه واعتقاله"، كما شورد في بيان الشرطة. 

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