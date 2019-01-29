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وقفة احتجاجية في كفرقاسم ضد زيارة اردان

يشارك العشرات من اهالي كفرقاسم في وقفة احتجاجية على زيارة وزير الأمن الداخلي للمدينة اليوم للمشاركة في افتتاح محطة شرطة كفرقاسم الجديدة، التي اقيمت تحت رعاية البلدية.

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وقفة احتجاجية في كفرقاسم ضد زيارة اردان
يشارك العشرات من اهالي كفرقاسم في مظاهرة احتجاجية على زيارة وزير الأمن الداخلي للمدينة اليوم

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