الوزير اردان يصل كفرقاسم لإفتتاح مقر الشرطة الجديد والمواطنون ينطلقون بمظاهرة احتجاجية



صور من التظاهرة

الوزير قد وصل بالفعل إلى كفرقاسم وشارك في مراسي افتتاح المحطة يرافقه عدد من الضباط والمسؤولين وكان في استقبالهم رئيس البلدية عادل بدير

يشارك العشرات من اهالي كفرقاسم في وقفة احتجاجية على زيارة وزير الأمن الداخلي للمدينة اليوم للمشاركة في افتتاح محطة شرطة كفرقاسم الجديدة، التي اقيمت تحت رعاية البلدية.

وافادت مراسلتنا أنّ الوزير قد وصل بالفعل إلى كفرقاسم وشارك في مراسي افتتاح المحطة يرافقه عدد من الضباط والمسؤولين وكان في استقبالهم رئيس البلدية عادل بدير. وفي المقابل انطلقت الوقفة الاحتجاجية على الزيارة، حيث أكّد المشاركون بها أنّ "أردان شخصية غير مرغوب بها لا في بلدنا ولا بين جماهيرنا ، كونه ينضح بالعنصرية والعداء لجماهيرنا". كما عبّر المشاركون عن غضبه من عدم كشف اردان وشرطته عن تفاصيل اية جريمة قتل وقعت في كفرقاسم خلال السنوات الماضية"، كما قالوا.



أردان في كفرقاسم

إقرا ايضا في هذا السياق: