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كل العرب أخبار محاكم وجنائيات الشمال: تحرير 1450 مخالفة سير في أسبوع

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الشمال: تحرير 1450 مخالفة سير في أسبوع
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1450 مخالفة سير في الشمال خلال اسبوع: اعتقال شابة قادت بدون رخصة وحملة مكثفة في عرابة وسخنين

نفّذت الشرطة مؤخرًا سلسلة من النشاطات والحملات في شوارع شمال البلاد لمكافحة مخالفات السير وضبط السائقين المخالفين

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صور وفيديو من الشرطة

نفّذت الشرطة مؤخرًا سلسلة من النشاطات والحملات في شوارع شمال البلاد لمكافحة مخالفات السير وضبط السائقين المخالفين، وفقًا لما أوردته شرطة الشمال في بين وصلت عنه نسخة لموقع العرب، وجاء فيه أيضًا أنّه:"ضمن هذه النشاطات تمّ ضبط سائقة (27 عامًا) وهي أم لطفلة عمرها عام ونصف وكانت تقود سيارة رغم أنها لم تصدر رخصة قيادة البتة، وتبيّن أنها كانت قد سجنت في السابق لمدة 15 يومًا عن مخالفة مشابهة وهي محكومة بالسجن المشروط إلا أنّها قادت سيارة في مقطع الشارع بين مستشفى زيف في صفد لاتجاه طوبا الزنغرية، وعليه تمّ اعتقال المشتبهة حتى اشعار آخر"، وفقًا للبيان.

 واوضحت الشرطة أنّه:"في نشاط آخر للشرطة في مدينتي عرابة و سخنين تمّ ضبط سيارات أدخلت عليها تعديلات وتحسينات غير قانونية وعليه تمّ منع السيارة عن الحركة على الشارع لمدة 30 يمًا كما تمّ سحب رخصة السائق لمدة 30 يومًا. هذا وضمن نفس النشاط تمّ منع 19 مركبة عن الحركة على الشوارع بسبب أعطال خطيرة فيها الى جانب تحرير مخالفات لأصحابها"، بحسب الشرطة.

وذكرت شرطة الشمال في بيانها أنّه:"خلال الاسبوع الأخير تمّ تحرير 1450 مخالفة سير، بينها 103 مخالفات عن عدم منح حق الأولوية للمشاة، سحب رخصة 16 سائقًا وغيرها من المخالفات"، وفقًا للشرطة.

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شرطة الشمال مخالفة سير عرابة سخنين
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