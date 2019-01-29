المئات يشاركون في فعالية اقرأ تنجح لبنك هبوعليم في الناصرة

شارك في زيارة المعرض السيد نبيل توتري، مدير الفعاليات للمجتمع العربي في بنك هبوعليم والسيد حجاي فينيش، مدير فرع بنك هبوعليم في مدينة الناصرة

بمبادرة بنك هبوعليم أقيم معرض الكتب "اقرأ تنجح " في قاعة ابن سينا في مدينة الناصرة، والذي يهدف الى تشجيع القراءة لدى الأطفال في المجتمع العربي. هذا وتوافد المئات من الأهالي الى معرض الكتب ضمن مشروع " اقرأ تنجح" والذي يقدم للاهالي عروض لشراء الكتب لاطفالهم بسعر مخفض بقيمة 10 شيكل للكتاب، بهدف تشجيعهم على شراء الكتب. كما وتخلل المعرض فعالية للأطفال مع الشخصية المحبوبة عند الأطفال"تيتا فوزية"، شاهدها المئات من الأطفال معبرين عن سعادتهم بالفعالية.



وقد شارك في زيارة المعرض السيد نبيل توتري، مدير الفعاليات للمجتمع العربي في بنك هبوعليم والسيد حجاي فينيش، مدير فرع بنك هبوعليم في مدينة الناصرة، والذي رحب بالأهل والأولاد المشاركين مؤكدا على أهمية ما يقوم بِه بنك هبوعليم من خلال مشروع "اقرأ تنجح"، والذي يهدف إلى تحقيق التغيير في عادات القراءة لدى الأولاد وأبناء الشبيبة في البلاد ووضع موضوع القراءة على سلم الافضليات والأولويات.

وقال نبيل توتري " ان بناء المجتمع بشكل سليم وصحي يبدأ من الثقافة التي تكتسب بالقراءة والمطالعة، ومشروع " اقرأ تنجح" يعزز هذا الأساس الذي يشجع على القراءة ودعمها منذ الصغر، من خلال المعرض وشراء الكتب بسعر قليل يتيح شراء اكبر عدد ممكن."

وأضاف "بالإضافة لفعاليات اقرأ تنجح، ينظم البنك أيضا وللسنة الثالثة على التوالي، "مسابقة الكاتب الصغير"، والتي تهدف الى تشجيع الاولاد بين أجيال 8 حتى 12 سنة على كتابة قصص من ابداعهم، وارسالها للبنك، حيث سيتم اختيار أفضل 10 قصص سيتم نشرها في كتاب بإصدار خاص من قِبل بنك هبوعليم، حيث سيتم توزيعه ب1500 نسخة في انحاء المجتمع العربي، وسيحصل الفائزون على جهاز تابلت هدية من البنك".

ع.ع

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