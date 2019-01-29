فراس بدحي رئيس مجلس محلي كفرقرع: سنحدث تغييرًا كبيرًا في جهاز التربية والتعليم



بدحي في زيارة لمدرسة ابن سينا الإعدادية

فراس بدحي رئيس مجلس محلي كفرقرع :

مع بداية العام الدراسي القادم 01.09.2019 لن يبقى نظام جهاز التربية والتعليم على ما هو ونحدث التغيير لما يَصْب في مصلحة طلابنا ونجاحهم

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن ابراهيم ابو عطا من مجلس كفرقرع المحلي، جاء فيه ما يلي:"زف المحامي فراس احمد بدحي رئيس مجلس محلي كفرقرع لجمهور الطلاب واهاليهم والى الطاقم الإدارية والمربيات والمربين العاملين بجهاز التربية والتعليم الى ان ادارة المجلس المحلي تعمل على تغيير نظام جهاز التربية والتعليم في المدارس مع مطلع العام المقبل بعد التشاور مع الجهات المسؤولة ورجالات التربية والتعليم والأطر الاجتماعية الفاعلة في كفرقرع ، وقال فراس بدحي:"مع بداية العام الدراسي القادم 01.09.2019 لن يبقى نظام جهاز التربية والتعليم بما يخص الاعداديات على ما هو ونحدث التغيير لما يَصْب في مصلحة طلابنا ونجاحهم ".

وتابع البيان:"وجاءت تصريحات رئيس مجلس محلي كفرقرع خلال الزيارة التي قام بها يوم أمس الاثنين لمدرسة ابن سينا الإعدادية كفرقرع ، ضمن سلسلة زياراته الميدانية لجهاز التربية والتعليم والمدارس في كفرقرع. ورافق رئيس المجلس القائم باعمال رئيس المجلس السيد مصطفى عسلي ، ونواب الرئيس السيد محمود مصالحة ، والسيد سامي زيد ، ومستشار الرئيس السيد غانم مصاروة ، ومحاسب المجلس السيد نضال مصالحة ، وأعضاء المجلس السيد نظير زحالقة ، والسيد اشرف عثامنة. وكان في استقبال الوفد مديرة المدرسة المربية نوال كناعنة - عليمي ، ونائب المديرة المربي محمد مصالحة وطاقم المربيات والمربيين".

وأضاف البيان:"في بداية الزيارة قام مجموعة من الطلاب باستعراض اهم المشاريع والبرامج التعليمية التي تتميز لها المدرسة ومن ثم اقيمت جلسة عمل مهنية استعرضت المديرة خلالها أعم البرامج التعليمية والتربية التي تتميز بها إعدادية ابن سينا كفرقرع مستعرضة اهم الإنجازات التي حققتها المدرسة على الصعيد المحلي والقطري. كما وقدمت مديرة المدرسة شكرها وتقديرها لرئيس المجلس والوفد المرافق له متمنية لهم النجاح والتوفيق في مهامهم لما فيه خير لكفرقرع واهلها.

بدوره هنأ المحامي فراس بدحي رئيس المحلي المربية نوال كناعنة - عليمي وطلاب ومعلمي المدرسة على التميز والتفوق الذي تحقق المدرسة من عام الى عام متمنية لهم المزيد من النجاح والتميز معانا لتنقذ فوري لعدد من الطلبات التي قدمتها المديرة واعدا ان يكون المجلس المحلي داعما وراعيا لإعدادية ابن سينا وسائر المدارس والمؤسسات التعليمية والتربية في كفرقرع للنهوض بجهاز التربية والتعليم نحو مستقبل افضل"، إلى هنا البيان.

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