اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب المثلث الجنوبي أخبار اخبار محلية قلنسوة: اطلاق سراح الناشط أشرف ابو علي

أخبارNews & Politics

قلنسوة: اطلاق سراح الناشط أشرف ابو علي
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غائم جزئ
15

حيفا
غائم جزئ
15

ام الفحم
غائم جزئ
16

القدس
غائم جزئ
17

تل ابيب
غائم جزئ
17

عكا
غائم جزئ
15

راس الناقورة
غيوم متفرقة
15

كفر قاسم
غائم جزئ
17

قطاع غزة
غائم جزئ
16

ايلات
سماء صافية
21
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
المثلث الجنوبي

اطلاق سراح أشرف ابو علي بعد اعتقاله في مظاهرة قلنسوة يوم أمس

قررت قاضية محكمة الصلح في بيتح تكفا اطلاق سراح الناشط اشرف ابو علي الذي اعتقل يوم امس خلال المظاهرة


الناشط اشرف ابو علي

كانت الشرطة قد طلبت تمديد اعتقال ابو علي لمدة ثلاث ايام، الا ان المحامي علاء تلاوي الموكل بالدفاع عن ابو علي وضح للقاضية ما حصل ونفى ما وجهته الشرطة من ادعاءات 

قررت قاضية محكمة الصلح في بيتح تكفا اطلاق سراح الناشط اشرف ابو علي الذي اعتقل يوم امس خلال المظاهرة التي اقيمت على مدخل قلنسوة احتجاجا على سياسة هدم البيوت وشهدت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة.
وكانت الشرطة قد طلبت تمديد اعتقال ابو علي لمدة ثلاث ايام، الا ان المحامي علاء تلاوي الموكل بالدفاع عن ابو علي وضح للقاضية ما حصل ونفى ما وجهته الشرطة من ادعاءات وكشف للقاضية فيديو خلال اعتقال ابو علي بأنه لم يفعل اي خطأ كي يتم اعتقاله بل شارك في المظاهرة القانونية كونه صاحب بيت مهدد بالهدم وناشط في الدفاع عن البيوت الأخرى التي صدر بحقها اوامر هدم .


المحامي علاء تلاوي

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
قلنسوة اطلاق سراح أشرف ابو علي
وقفة احتجاجية في كفرقاسم ضد زيارة اردان
يشارك العشرات من اهالي كفرقاسم في مظاهرة احتجاجية على زيارة وزير الأمن الداخلي للمدينة اليوم

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
إبراهيم عبدالله صرصور
ماذا بقي من ثورة 25 يناير؟!/ إبراهيم صرصور
نبيل عودة
حكايات القبور/بقلم: نبيل عودة
د. نسيم الخوري
عصر سقوط الرؤساء/ د. نسيم الخوري
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab