اطلاق سراح أشرف ابو علي بعد اعتقاله في مظاهرة قلنسوة يوم أمس



الناشط اشرف ابو علي

كانت الشرطة قد طلبت تمديد اعتقال ابو علي لمدة ثلاث ايام، الا ان المحامي علاء تلاوي الموكل بالدفاع عن ابو علي وضح للقاضية ما حصل ونفى ما وجهته الشرطة من ادعاءات

قررت قاضية محكمة الصلح في بيتح تكفا اطلاق سراح الناشط اشرف ابو علي الذي اعتقل يوم امس خلال المظاهرة التي اقيمت على مدخل قلنسوة احتجاجا على سياسة هدم البيوت وشهدت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة.

وكانت الشرطة قد طلبت تمديد اعتقال ابو علي لمدة ثلاث ايام، الا ان المحامي علاء تلاوي الموكل بالدفاع عن ابو علي وضح للقاضية ما حصل ونفى ما وجهته الشرطة من ادعاءات وكشف للقاضية فيديو خلال اعتقال ابو علي بأنه لم يفعل اي خطأ كي يتم اعتقاله بل شارك في المظاهرة القانونية كونه صاحب بيت مهدد بالهدم وناشط في الدفاع عن البيوت الأخرى التي صدر بحقها اوامر هدم .



المحامي علاء تلاوي

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