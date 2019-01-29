اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب الشاغور رياضة وشباب رياضة محلية المجدلاوي ضياء سبع يوقع مع كوانزو الصيني

رياضة وشبابSports

المجدلاوي ضياء سبع يوقع مع كوانزو الصيني
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غائم جزئ
15

حيفا
غائم جزئ
15

ام الفحم
غائم جزئ
16

القدس
غائم جزئ
17

تل ابيب
غائم جزئ
17

عكا
غائم جزئ
15

راس الناقورة
غيوم متفرقة
15

كفر قاسم
غائم جزئ
17

قطاع غزة
غائم جزئ
16

ايلات
سماء صافية
21
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
الشاغور

النجم المجدلاوي ضياء سبع يوقع مع فريق كوانزو الصيني لثلاث مواسم

أطلب كرة القدم ولو بالصين .. هذا هو حال لسان النجم المجدلاوي ضياء سبع لاعب هبوعيل بئر السبع

ضياء سبع وقع اليوم الثلاثاء في صفوف فريق كوانزو الصيني بعقد لمدة ثلاث مواسم وبقيمة 5 مليون يورو، وبأجر سنوي بقيمة 2.5 مليون يورو لجيبه الخاص

أطلب كرة القدم ولو بالصين .. هذا هو حال لسان النجم المجدلاوي ضياء سبع لاعب هبوعيل بئر السبع بطل الدوري الاسرائيلي الذي وقع اليوم الثلاثاء بصفوف فريق كوانزو الصيني بعقد لمدة ثلاث مواسم وبقيمة 5 مليون يورو، وبأجر سنوي بقيمة 2.5 مليون يورو لجيبه الخاص.


النجم المجدلاوي ضياء سبع
ضياء سبع الذي بدأ مسيرته الكروية في الملعب البلدي في مجد الكروم وترعرع بصفوف شبيبة نيس طوبروك قبل انتقاله الى فريق مكابي تل ابيب من الدرجة العليا ليعلب هناك موسم واحد انتقال بعدها الى صفوف فريق هبوعيل بئر السبع لموسم اخر.
بعدها انتقل ضياء الى صفوف فريق اتحاد ابناء سخنين لمدة نصف موسم. كذلك لعب موسم واحد في صفوف فريق مكابي بيتح تكفا قبل ان يوقع في صفوف فريق مكابي نتانيا به برز نجمه وصعد مع الفريق من نتانيا الى الدرجة العليا وكان ملك هدافي الدرجة الممتازة حينها وفي موسمه الاول مع فريق مكابي نتانيا في الدرجة العليا حصد ضياء لقب لاعب الموسم من كافة المواقع والصحف ال محلية وتوج كملك هدافي الدرجة العليا برصيد 24 هدفاً !!
وهذا الموسم بدأ ضياء مع فريق نتانيا لكن سرعان من انتقال الى فريق هبوعيل بئر السبع مقابل مبلغ 2.5 مليون يورو في اكبر صفة للاعب كرة قدم محلي في تاريخ الدوري الاسرائيلي .. وها هو وبعد اقل من ثلاثة اشهر بصفوف فريق بئر السبع به سجل حتى الان 9 اهداف في الدوري والكأس .جاء العرض المغري والكبير من فريق كوانزو الصيني مقابل مبلغ 5 مليون يورو وبعقد لمدة 3 مواسم مقابل 2.5 مليون يورو في الموسم الواحد ليصبح ضياء من اغلى اللاعبين المحليين اطلاقاً وليكون سفيرا لمجد الكروم واللوسط العربي في الدوري الصيني .

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
ضياء سبع مجد الكرومالصين
وقفة احتجاجية في كفرقاسم ضد زيارة اردان
يشارك العشرات من اهالي كفرقاسم في مظاهرة احتجاجية على زيارة وزير الأمن الداخلي للمدينة اليوم

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
إبراهيم عبدالله صرصور
ماذا بقي من ثورة 25 يناير؟!/ إبراهيم صرصور
نبيل عودة
حكايات القبور/بقلم: نبيل عودة
د. نسيم الخوري
عصر سقوط الرؤساء/ د. نسيم الخوري
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab