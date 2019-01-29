النجم المجدلاوي ضياء سبع يوقع مع فريق كوانزو الصيني لثلاث مواسم

ضياء سبع وقع اليوم الثلاثاء في صفوف فريق كوانزو الصيني بعقد لمدة ثلاث مواسم وبقيمة 5 مليون يورو، وبأجر سنوي بقيمة 2.5 مليون يورو لجيبه الخاص

أطلب كرة القدم ولو بالصين .. هذا هو حال لسان النجم المجدلاوي ضياء سبع لاعب هبوعيل بئر السبع بطل الدوري الاسرائيلي الذي وقع اليوم الثلاثاء بصفوف فريق كوانزو الصيني بعقد لمدة ثلاث مواسم وبقيمة 5 مليون يورو، وبأجر سنوي بقيمة 2.5 مليون يورو لجيبه الخاص.



النجم المجدلاوي ضياء سبع

ضياء سبع الذي بدأ مسيرته الكروية في الملعب البلدي في مجد الكروم وترعرع بصفوف شبيبة نيس طوبروك قبل انتقاله الى فريق مكابي تل ابيب من الدرجة العليا ليعلب هناك موسم واحد انتقال بعدها الى صفوف فريق هبوعيل بئر السبع لموسم اخر.

بعدها انتقل ضياء الى صفوف فريق اتحاد ابناء سخنين لمدة نصف موسم. كذلك لعب موسم واحد في صفوف فريق مكابي بيتح تكفا قبل ان يوقع في صفوف فريق مكابي نتانيا به برز نجمه وصعد مع الفريق من نتانيا الى الدرجة العليا وكان ملك هدافي الدرجة الممتازة حينها وفي موسمه الاول مع فريق مكابي نتانيا في الدرجة العليا حصد ضياء لقب لاعب الموسم من كافة المواقع والصحف ال محلية وتوج كملك هدافي الدرجة العليا برصيد 24 هدفاً !!

وهذا الموسم بدأ ضياء مع فريق نتانيا لكن سرعان من انتقال الى فريق هبوعيل بئر السبع مقابل مبلغ 2.5 مليون يورو في اكبر صفة للاعب كرة قدم محلي في تاريخ الدوري الاسرائيلي .. وها هو وبعد اقل من ثلاثة اشهر بصفوف فريق بئر السبع به سجل حتى الان 9 اهداف في الدوري والكأس .جاء العرض المغري والكبير من فريق كوانزو الصيني مقابل مبلغ 5 مليون يورو وبعقد لمدة 3 مواسم مقابل 2.5 مليون يورو في الموسم الواحد ليصبح ضياء من اغلى اللاعبين المحليين اطلاقاً وليكون سفيرا لمجد الكروم واللوسط العربي في الدوري الصيني .

إقرا ايضا في هذا السياق: