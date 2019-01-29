إصابة شاب (25 عامًا) بحروق في شعفاط وحالته متوسطة

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة القدس بلاغًا قرابة الساعة 12:45 حول وصول رجل إلى العيادة الطبية على شارع المرعي في حي شعفاط، في القدس، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافت الاولية للمصاب (25 عامًا) وهو يعاني من حروق من الدرجة الثانية، ووصفت حالته بالمتوسطة وهو يعاني من حروق في الوجه والأطراف، واحيل لاستكمال العلاج في مستشفى هداسا عين كارم" وفقًا للبيان.

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