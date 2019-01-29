العليا تمهل الكنيست موعدا أقصاه 5.2 للرد على التماس النائب عيساوي فريج على قانون نقابة المحامين

أمهلت قاضية المحكمة العليا دافنا براك ايرز كلا من رئيس الكنيست يولي ادلشتاين ورئيس لجنة الكنيست ميكي زوهر موعداً أقصاه الخامس من الشهر القادم للرد على التماس نائب رئيس الكنيست عيساوي فريج.



النائب عيساوي فريج



وكان قد تقدم رئيس لوبي المتدربين في الكنيست مقدم اقتراح قانون نقابة المحامين" علامة الاجتياز" في الامتحانات الثلاثة الاخيرة، امس الاثنين بالتماس الى المحكمة العليا يطالب فيه بعقد جلسة طارئة لهيئة الكنيست من اجل تكملة عملية تشريع القانون بشكل نهائي.

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