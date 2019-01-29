اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب أخبار اخبار محلية بركة لـarabTV: يجب خوض الانتخابات الا بالمشتركة

أخبارNews & Politics

بركة لـarabTV: يجب خوض الانتخابات الا بالمشتركة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غائم جزئ
15

حيفا
غائم جزئ
15

ام الفحم
غائم جزئ
16

القدس
غائم جزئ
17

تل ابيب
غائم جزئ
17

عكا
غائم جزئ
15

راس الناقورة
غيوم متفرقة
15

كفر قاسم
غائم جزئ
17

قطاع غزة
غائم جزئ
16

ايلات
سماء صافية
21
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

رئيس المتابعة محمد بركة: لن أرفع يدي عن تشكيل القائمة المشتركة حتى اليوم الأخير من الانتخابات

اجرى الزميل الاعلامي سعيد حسنين حوارا خاصا بتلفزيون العرب مع رئيس لجنة المتابعة محمد بركة حول الازمة في القائمة المشتركة

شارك هذا الفيديو الآن!

هناك ضرورة وطنية ملحة لبقاء المشتركة ، عام 2015 اتفقنا على تشكيل المشتركة ومن المعيب حلها بعد قانون القومية

شخصيات اردنية من رؤساء وزراء ووزراء واكادميين يطلبوننا بالوحدة ضمن القائمة المشتركة

اجرى الزميل الاعلامي سعيد حسنين حوارا خاصا بتلفزيون العرب مع رئيس لجنة المتابعة محمد بركة حول الازمة في القائمة المشتركة وآليات الحل للخروج بموقف موحد، ورد بركة على الاسئلة حول امكانيات الحل الذي يراه كرئيس للمتابعة ، وأكد انه يعمل بمسافة واحدة عن الجميع ومن اجل التوفيق بين جميع الاطراف ، وأشار الى انه التقى بالدكتور احمد الطيبي وانه على استعداد تام لمواصلة اللقاءات مع مركبات المشتركة من اجل المحافظة عليها. وأكد قائلا انه لا يعقل تشكيل المشتركة عام 2015 واليوم وبعد سن قانون القومية العنصري حل المشتركة.


وقال ان شخصيات اردنية من رؤساء وزراء ووزراء واكادميين ومثقفين اجتمعوا وطالبونا بالوحدة والحفاظ على القائمة المشتركة. تابعوا اللقاء المتلفز مع بركة عبر تلفزيون العرب من خلال موقع العرب.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
محمد بركة انتخابات القائمة المشتركة الكنيست
وقفة احتجاجية في كفرقاسم ضد زيارة اردان
يشارك العشرات من اهالي كفرقاسم في مظاهرة احتجاجية على زيارة وزير الأمن الداخلي للمدينة اليوم

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
إبراهيم عبدالله صرصور
ماذا بقي من ثورة 25 يناير؟!/ إبراهيم صرصور
نبيل عودة
حكايات القبور/بقلم: نبيل عودة
د. نسيم الخوري
عصر سقوط الرؤساء/ د. نسيم الخوري
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab