رئيس المتابعة محمد بركة: لن أرفع يدي عن تشكيل القائمة المشتركة حتى اليوم الأخير من الانتخابات

هناك ضرورة وطنية ملحة لبقاء المشتركة ، عام 2015 اتفقنا على تشكيل المشتركة ومن المعيب حلها بعد قانون القومية



شخصيات اردنية من رؤساء وزراء ووزراء واكادميين يطلبوننا بالوحدة ضمن القائمة المشتركة

اجرى الزميل الاعلامي سعيد حسنين حوارا خاصا بتلفزيون العرب مع رئيس لجنة المتابعة محمد بركة حول الازمة في القائمة المشتركة وآليات الحل للخروج بموقف موحد، ورد بركة على الاسئلة حول امكانيات الحل الذي يراه كرئيس للمتابعة ، وأكد انه يعمل بمسافة واحدة عن الجميع ومن اجل التوفيق بين جميع الاطراف ، وأشار الى انه التقى بالدكتور احمد الطيبي وانه على استعداد تام لمواصلة اللقاءات مع مركبات المشتركة من اجل المحافظة عليها. وأكد قائلا انه لا يعقل تشكيل المشتركة عام 2015 واليوم وبعد سن قانون القومية العنصري حل المشتركة.



وقال ان شخصيات اردنية من رؤساء وزراء ووزراء واكادميين ومثقفين اجتمعوا وطالبونا بالوحدة والحفاظ على القائمة المشتركة. تابعوا اللقاء المتلفز مع بركة عبر تلفزيون العرب من خلال موقع العرب.



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