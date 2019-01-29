إصابة عامل فلسطيني بجراح خطيرة جراء سقوطه عن ارتفاع في الرملة

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "استلم مركز الشرطة بلاغًا حول سقوط عامل فلسطيني عن ارتفاع في ورشة بناء في الرملة، هذا وأحيل العامل المصاب (30 عامًا) إلى المستشفى لتلقّي العلاج حيث وصفت جراحه بالخطيرة، الحادث يدور عن حادثة عمل ووصلت الطواقم الى المكان وباشرت التحقيق" وفقًا للبيان.

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