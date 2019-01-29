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كل العرب أخبار اخبار محلية ستّ جرائم قتل في الشهر الأول من عام 2019

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ستّ جرائم قتل في الشهر الأول من عام 2019
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غيوم متفرقة
14

حيفا
غيوم متفرقة
14

ام الفحم
غيوم متفرقة
16

القدس
غائم جزئ
17

تل ابيب
غائم جزئ
18

عكا
غيوم متفرقة
14

راس الناقورة
غيوم متفرقة
15

كفر قاسم
غائم جزئ
18

قطاع غزة
سماء صافية
18

ايلات
سماء صافية
20
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مجتمعنا العربي إلى أين: ستّ جرائم قتل خلال الشهر الأول من عام 2019!

مع دخول العام الجديد 2019 قتل حتى هذا اليوم ست ضحايا، وسط ارتفاع اصوات الاستنكار والاستياء

الجريمة والعنف يتفشيان أكثر وأكثر داخل البلدات العربية بشكل خاص

انتهى العام الماضي 2018 بـ 76 جريمة قتل بشعة ومعظمها لا يزال الى الان دون اعتقال مشتبهين، ومع دخول العام الجديد 2019 قتل حتى هذا اليوم ست ضحايا، وسط ارتفاع اصوات الاستنكار التي أعربت عن غضبها واستيائها الشديدين جراء العنف الذي يتفشى أكثر داخل البلدات العربية بشكل خاص.


حسيب موسى
الجريمة الأولى راح ضحيتها الشاب ساهر محاميد (19 عاما) الذي قتل رمياً بالرصاص عندما كان عائداً الى بيته، حيث يقال انه لم يكن هو المقصود في هذه الجريمة.
جدير بالذكر ان سكان ام الفحم تظاهروا يوم السبت على مدخل المدينة واغلقوا شارع 65، احتجاجا على العنف المستشري. الجريمة الثانية وقعت في مدينة الطيرة وقتل فيها الشابين يحيى عبد الحي (28 عاما) واشرف فضيلي (43 عاما)، اذ قتلا بعد ان تعرضا لإطلاق رصاص.


رمزي مجدي حماد

عائلة داهود عبد الحي من الطيرة التي فقدت ابنها عدي في جريمة القتل قالت "على اثر جريمة القتل الاخيرة في الطيرة التي راح ضحيتها الشاب عدي داهود عبد الحي (حمد)، عائلة الشاب المغدور تتوجه الى كافة اهالي الطيرة وخارجها وتقول "لا نريد وغير معنيين ان نعرف من قام بمقتل ايننا، وان الله هو الحاكم والقاضي وسنوكل امرنا الى الله تعالى وحده، اذ ان اببنا المغدور تواجد في المكان والزمان الخطأ".


عدي عبد الحي 
ثم قالت العائلة:" من يحاسب الفاعل هو رب العباد وحده لا غير، ولا توجد لدينا اي نية بان نعرف او نبحث على من قام بهذا العمل، بل ان الله هو الذي سيحاسب الفاعلين يوم الدين، ولن نسمح بنشر الفتنة بين اهلنا في الطيرة ابدا.. رحم الله روحك الطاهرة يا عدي والى جنة الخلد ابننا الغالي".


أشرف فضيلي 
الجريمة الثالثة قتل فيها نصار الوليدي (50 عاما) من النقب ، والذي عثر على جثته بجانب شارع 40، وقد اعتقلت الشرطة شقيقه بشبهة ضلوعه بقتله، الا ان المعتقل ينفي ما نسب اليه من شبهات. الجريمة الخامسة نفذت في يافا تل ابيب يوم امس وقتل فيها الشاي حمزة حماد (23 عاما) حيث اطلق عليه الرصاص بحانب بيته من مسافة صفر.

قريب العائلة قال:" الشاب معروف بأخلاقه الحميدة ولم يرتكب اي ذنب، لكن للأسف هنالك من يبحثون عن قتل اشخاص ابرياء كي يلبوا رغباتهم ورغبات من يتعاون معهم على الإجرام.
الجريمة الأخيرة ايضا حصلت يوم امس وقتل فيها حسيب موسى (60 عاما) من الناصرة ذلك بعد ان تعرض لإطلاق رصاص في كريات طبعون، والشرطة تشتبه بأن الخلفية جنائية.


الشيخ نصار الوليدي


ساهر محاميد

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