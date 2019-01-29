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إتهام شاب من قلنسوة باقتحام وسرقة سيارة
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المثلث الجنوبي

إتهام شاب (28 عامًا) من قلنسوة باقتحام سيارات والسرقة وتهديد رجال شرطة

تمّ تقديم لائحة إتهام ضد شاب (28 عامًا) من قلنسوة لاقتحامه سيارات عديدة في مدينة نتانيا وقد ضُبط متلبسًا بفعلته

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توثيق قيام المتهم بعملية الاقتحام في نتانيا - الفيديو من الشرطة

الشرطة في بيانها:

تمّ ضبط المتهم متلبسًا قبل أيام باقتحام وسرقة سيارة  

الشاب المذكور هدد رجال الشرطة خلال تنفيذ الاعتقال

تمّ هذا الاسبوع تقديم لائحة إتهام ضد شاب (28 عامًا) من قلنسوة لاقتحامه سيارات عديدة في مدينة نتانيا، حيث تمّ ضبطه متلبسًا قبل أيام باقتحام وسرقة سيارة وتمكنت الشرطة من اعتقاله. ووفقًا لما ورد في بيان صادر عن الشرطة فإنّ الشاب المذكور هدد رجال الشرطة خلال تنفيذ الاعتقال، كما ورد في بيان صادر عن الشرطة، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب.

يشار إلى أنّ الشرطة أرفقت مع البيان مقطع فيديو يوثّق قيام المتهم باقتحام 3 سيارات خلال ليلة واحدة في مدينة نتانيا عن طريق كسر الزجاج الأمامي للسيارات، وقد ضبطه رجال الشرطة خلال الحاصل، بحسب الفيديو الذي عممته الشرطة.

وذكرت الشرطة في بيانها أنّه:"في يوم 23.01.2019 تمّ استلام بلاغ في الشرطة حول شبهات باقتحام سيارة في موقف سيارات بمدينة نتانيا، ولدى وصول الشرطة للمكان لاحظت وجود مشتبه وهو داخل سيارة كسر زجاجها الأمامي. وبالفحص الأولي تبيّن أن المشتبه كان قد قام باقتحام سيارتين عن طريق كسر الوجاج الامامي. والجدير ذكره أنّه خلال اعتقال المشتبه قام بتهديد رجال الشرطة قائلًا:"سأدخل السجن فيك 20 عامًا وبعد أن أخرج بشهر أو شهرين ستأخذ مني رصاصة برأسك وسأجعل بيتك يهتز خلال تواجد عائلتك وزوجتك وأبناءك داخله"، كما قال. اضافة لذلك وخلال تواجد المشتبه بالحجز في مركز الشرطة قام بأعمال شغب وهدد شرطيًا آخر وكذلك الامر خلال التحقيق معه"، كما ورد في بيان الشرطة.

وذكرت الشرطة أنّ:"التحقيقات أظهرت أن المشتبه ضالع بعمليات اقتحام سيارات وسرقة أخرى. وعليه تمّ اعتقاله يوم 23.01 ومن ثم تمّ تمديد اعتقاله مرارًا عبر محكمة الصلح في بيتح تكفا الى أنّ قُدمت ضده لائحة إتهام تنسب لها فيها 4 تهم:اقتحام سيارات، السرقة، التسبب بأضرار لسيارة، تهديد وتشويش عمل شرطي خلال تأدية مهامه. وقد أرفق بلائحة الاتهام طلب لتمديد اعتقال المتهم الى حين انتهاء كافة الاجراءات القانونية ضده"، كما ورد في بيان الشرطة.

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